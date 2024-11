Koios: el software clave en la detección de cáncer de mama y tiroides en Venezuela

Radiólogos se apoyan en esta novedosa herramienta para lograr una mayor precisión en sus diagnósticos y así concentrarse en los casos complejos que ameriten mayor atención.

Prensa. Leonisia Cusati

La mamografía y el ultrasonido son estudios esenciales para detectar el cáncer de mama a temprana edad. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, los radiólogos utilizan un software que les permite lograr una mayor precisión en el análisis e interpretación de las imágenes de estos estudios.





Es así como la optimización del diagnóstico es posible gracias a innovaciones tecnológicas como Koios, una herramienta de Inteligencia Artificial distribuida en Venezuela por la empresa Hospitalar, que ofrece a los especialistas la posibilidad de entregar resultados de forma inmediata a sus pacientes, sin tener que esperar 24 horas.





El doctor Oswaldo Ramos, médico radiólogo y director de la Unidad de Imagen del Centro Clínico Universitario Sagrada Familia de Maracaibo, explica que, la radiología avanza en la detección de enfermedades, con apoyo de esta tecnología como auxiliar de la medicina.





“La experiencia ha sido notable en la evaluación de nuestros pacientes con patologías tanto de mama como de tiroides. No solo ha demostrado una alta precisión en el análisis de imágenes, sino también ha permitido identificar lesiones sutiles que en ocasiones podrían haber pasado desapercibidas con un análisis convencional”, apunta.





Bondades del software

El especialista, que cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y también se desempeña como coordinador de la Comisión de Inteligencia Artificial del Colegio Venezolano de Radiología, precisa los beneficios del uso de este software en la medicina.





Señala que, además del diagnóstico oportuno y menos invasivo, esta herramienta aumenta la precisión del análisis, al reducir el margen de error humano o fallo que disminuye teniendo esta ayuda automatizada. Koios es solamente para ultrasonido, que es un complemento del examen anual de la mujer.





“Koios mejora la calidad de vida tanto de los pacientes como de los profesionales. Ha tenido un impacto positivo en el bienestar de nuestro equipo, toda vez que se ha incrementado significativamente la demanda de estos estudios; mejora la carga de trabajo al aliviar el estrés, agotamiento y presión en la lectura de resultados, debido a la alta demanda y manejo de volumen.





En el marco del mes contra el Cáncer de Mama, es oportuno resaltar que 1 de cada 8 mujeres puede tener cáncer de mama en el transcurso de su vida. El riesgo es mayor en mujeres hispanas o afrodescendientes. De allí la importancia de la mamografía a partir de los 35 años.





“Al mes realizamos más de 250 mamografías y uno de los objetivos principales de usar Koios es que disminuyan las biopsias innecesarias, y que el especialista se concentre en las sospechosas. De hecho, esta herramienta nos ha ayudado en el 45 a 50% de la lectura general de los diagnostico”, comenta el especialista.





En el caso de cáncer de tiroides, se estima que la incidencia es de 7,6 casos por 100.000 habitantes al año. Es más frecuente en mujeres que en hombres debido al factor hormonal. 2 por cada 100 pacientes es diagnosticado, pero no todo es cáncer. Con este estudio se obtienen resultados más seguros.





Más sobre la licencia de Koios en Venezuela

Koios es una herramienta aprobada por la FDA, organización americana que regula lo relativo a dispositivos médicos. Cuenta también con acreditación de la CE, entregada por la Comunidad Europea.





Su distribución en Venezuela ha sido posible gracias al trabajo de Hospitalar, empresa con más de 42 años en el país, innovando en el mercado de los equipos médicos con tecnología de primera.





Al respecto, María Carolina Ramón, gerente de Mercadeo de Hospitalar precisó que la tecnología avanza hacia herramientas de apoyo para la optimización de diagnósticos más asertivos y menos invasivos.





“La Inteligencia Artificial (IA) se ha vuelto en un apoyo para los médicos; que permite a través de algoritmos predecir un posible cambio del estado, y poder ser preventivos y no correctivos ante un cáncer. Koios es un software que está ganando más seguidores a nivel mundial por su precisión de diagnóstico”.





Esta herramienta también contribuye con la formación, investigación y docencia de estudiantes y especialistas en el área, para lo que el doctor Ramos brinda asesorías.





“Es importante capacitar a las nuevas generaciones. En general podemos decir que la IA no va a sustituir al radiólogo, pero si a aquel que no use la tecnología, porque se quedará atrás; pues todo se va modernizando y hay que aprovechar esos beneficios en el campo de la medicina”, finalizó el Dr. Ramos.





Para mayor información los interesados pueden visitar las redes sociales: IG:@hospitalarve, @droswaldoradiologia, en X @hospitalarve y la página web de la empresa https://hospitalarve.com/# especialidades