Venezuela: memorias de un futuro perdido

“Este libro ha sido escrito con el propósito —espero que factible— de destilar en no demasiadas páginas el sabor que dejan un cuarto de siglo de transformaciones que he tenido que experimentar no solo como un ser humano entre millones, sino como un periodista con el deber de documentar, describir, sintetizar. No puedo prometerte imparcialidad ni totalidad: es una historia demasiado cercana a mí, y es una historia demasiado grande. La mía no es una voz pura, exenta de prejuicios. Sí te prometo que escribo estos párrafos con la mayor franqueza de la que soy capaz y te aseguro que al teclear la primera palabra de cada uno de ellos lo hago con la intensa conciencia de que no debo hacerte perder el tiempo”..





Rafael Osío Cabrices