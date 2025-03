Diagnóstico temprano, clave para una evaluación positiva del Parkinson

Expertos debatirán sobre los adelantos en la 2da. jornada de actualización el 4 de abril en Caracas.

Prensa. Leonisia Cusati

El diagnóstico temprano es el componente más importante para una evaluación positiva de la enfermedad de Parkinson y será el mensaje principal en la 2da. jornada de actualización de esta patología que tendrá lugar en Caracas, el 4 de abril. La actividad, organizada por la Sociedad Venezolana de Neurología (SVN), contará con la presencia de médicos expertos -nacionales e internacionales-, y estará dirigida a neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, psicólogos y estudiantes de postgrado en especialidades relacionadas.





“La idea es mantener una educación continua sobre la detección temprana de la enfermedad para evitar el mal manejo en el tiempo”, aseveró el doctor Isaac Mosquera, presidente de la SVN. La enfermedad de Parkinson es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud que afecta a más de 9 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Venezuela, no hay cifras claras, pero se estima que existe un promedio de 40 mil pacientes.





Desde la SVN, los especialistas trabajan en actualizar no solo esa data, sino también las guías del manejo del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad del Parkinson, las cuales serán entregadas durante la 2da. jornada.





“La dificultad que tiene el paciente con Parkinson es el diagnóstico, porque normalmente pasa desapercibido, a causa de presentar síntomas como: depresión, ansiedad, trastorno de sueño, estreñimiento, pérdida del olfato; pero llega un momento en el que aparecen los síntomas motores y es allí cuando acude a al médico”, sostuvo el doctor Mosquera.





Explicó que muchas veces los síntomas se confunden con un envejecimiento, algo normal, o se espera el diagnóstico diferencial si es un temblor esencial benigno o de otro origen, y hay que reunir todo el cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson, que tiene su sintomatología y signos claros desde el punto de vista neurológico.





“Cuando a una persona se le hace el diagnóstico de un trastorno del movimiento involuntario en reposo, generalmente ya se sospecha que hay algo que tiene que ver con la sustancia que se produce en el cerebro, la dopamina, uno de los neurotransmisores más importantes. Cuando ese neurotransmisor comienza a fallar y a presentar los síntomas motores, debemos investigar que, la enfermedad había comenzado en una forma silente, unos 10 a 15 años atrás, sin que se diera cuenta el paciente o la familia”, explicó Mosquera.





Indicó que, en un 40%, la enfermedad puede empezar con un dolor que puede ser en un hombro, que a veces es sujeto de múltiples tratamientos antes de que se haga el diagnóstico. “Una persona que tenga estos síntomas, que aparecen con el tiempo, puede evolucionar a lo que llamamos hoy en día parkinsonismo”.





Hablar de parkinsonismo

“Llamamos parkinsonismo a todo lo que sospechamos pudiera ser una enfermedad de Parkinson, pero hay que determinar si es primario o secundario”, apuntó el especialista. El Parkinson primario puede manifestarse en edades tempranas, antes de los 40 años o en la adultez, generalmente después de los 60. Un indicativo clave de que se trata de la forma primaria es la buena respuesta al tratamiento con Levodopa, que se convierte en dopamina al llegar al cerebro. El Parkinson secundario se distingue por tener siempre una causa subyacente. “Por lo tanto, un parkinsonismo inducido por la exposición a insecticidas, drogas o medicamentos no debería ser considerado un Parkinson, sino más bien una enfermedad, un parkinsonismo, y esa diferencia es importante”, resaltó el doctor Mosquera.





Además, mencionó que existe también una clasificación atípica que puede asociarse a otras enfermedades neurodegenerativas, como alteraciones en el cerebelo o en diversas áreas del cerebro, lo que indica que hay problemas en múltiples regiones de dicho órgano. “Generalmente, esos son diagnósticos que se realizan a medida que se manifiestan los síntomas en el tiempo; por eso, la curva de un movimiento involuntario hay que revisarla muy bien y es la historia clínica la que dará la evolución del paciente”, sostuvo.





Trastornos del sueño y parkinsonismo inducidos por la luz azul

El presidente de la SVN sostuvo que hay que prestar mucha atención a las personas que tienen síndrome de piernas inquietas o un trastorno del sueño crónico, que no producen dopamina o serotonina, porque van a tener problemas en el tiempo y pueden desarrollar un parkinsonismo. “Hay niños, por ejemplo, que no duermen, que están hasta las tres de la madrugada despiertos y tienen una alteración del ritmo circadiano. Ellos no producen la dopamina necesaria y más bien están gastando los neurotransmisores activamente durante las noches. Esos niños pueden desarrollar movimientos involuntarios y muy parecidos a la enfermedad de Parkinson, que es parkinsonismo secundario al exceso de la luz azul, que es obviamente recuperable cuando se le cambian los hábitos”, resaltó.





Atención al paciente, foco de la SVN

En Venezuela los pacientes de Parkinson no están olvidados. Desde la SVN, se trabaja diariamente en la capacitación de los nuevos residentes para que se especialicen en el diagnóstico y manejo de la enfermedad, con el objetivo de que aprendan a identificar y derivar a estos pacientes a los especialistas del área, de manera oportuna. En la actualidad, hay una variedad de opciones terapéuticas disponibles, que van desde las estrategias clínicas en su evolución hasta tratamientos quirúrgicos avanzados, como implantes cerebrales y otros procedimientos que contribuyen al manejo de la enfermedad y que excluyen la estimulación transcraneal directa.





Asimismo, los pacientes cuentan con clínicas privadas y a nivel hospitalario en los centros universitarios. En el país se consiguen todos los medicamentos, no los originales, pero sí en marcas genéricas de buena calidad y los más buscados en el mercado, como la Carbidopa y Levodopa. Además, diversas organizaciones, como la Asociación de Parkinson Caracas, reciben medicamentos y trabajan para apoyar a estos pacientes.





Adelantos en el tratamiento

El diagnóstico temprano y el acompañamiento de un equipo multidisciplinario dedicado a evaluar la parte neurocognitiva, psiquiátrica, pérdida de memoria o de funciones del paciente; así como el manejo nutricional, son elementos claves para el tratamiento. “Lo importante es llegar al diagnóstico, para aplicar un buen plan de tratamiento; recordando que el Parkinson es una enfermedad compleja, que no tiene cura y debe ser manejada por un neurólogo, director de un equipo multidisciplinario, para controlar las variables que se presenten”, aseveró el especialista.