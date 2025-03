Encuentro de Jóvenes Ítalo-Venezolanos: Raíces que inspiran un futuro digital

Prensa. Patricia Aloy En la Península de Paraguaná, donde el sol se funde con el Caribe y las brisas susurran historias de migraciones, la Casa D’Italia Paraguaná albergará el encuentro “Generazione Z a Confronto”. Organizado por la Federación de Asociaciones Italiano Venezolanas (FAIV), este evento fusionará tradición e innovación para reinventar la herencia cultural ítalo-venezolana. Más de 40 jóvenes de 14 clubes afiliados se reunirán no para evocar el pasado, sino para diseñar un futuro donde el idioma, la gastronomía y los valores italianos se proyecten con voz propia en la era digital.

Paraguaná: Un símbolo de resiliencia y evolución La elección de esta sede refleja una apuesta por el renacimiento. Claudio De Mauri, presidente de FAIV, destaca: “Paraguaná es nuestro fénix: un club que resurgió con pasión. Aquí, los jóvenes no solo preservan tradiciones; las transforman en hashtags y proyectos sostenibles”. El evento coincide con la Asamblea Ordinaria de FAIV, donde líderes analizarán cómo integrar a la Generación Z —nacida entre memes y globalización— en la toma de decisiones. “Su creatividad es clave para que el aperitivo y la lengua trasciendan los muros de los clubes”, añade De Mauri.

Diálogos digitales y liderazgo joven El nombre “Generazione Z a Confronto” define su esencia: un espacio para debatir, compartir ideas y confrontar perspectivas. Esta generación, conectada globalmente y ágil en la adaptación, llevará la cultura italiana a plataformas inexploradas. “Italia no cabe en fronteras; vive en nuestras redes y en nuestra capacidad de reinventarla”, afirma Kelvin Yamboy, representante de Casa D’Italia Paraguaná.

Las redes sociales serán aliadas estratégicas para difundir la italianidad más allá de los círculos tradicionales. El evento incluirá un hackathon para diseñar campañas virales y charlas con emprendedores que fusionan risotto con arepas. “Queremos que el italiano no sea una obligación, sino un placer compartido a través de memes, música y hasta videojuegos”, explica Diana Rosato, fundadora de @italianocurso. Por su parte, Immacolata Natale, embajadora de la Dante Alighieri, resaltó: “El italiano no es solo para descendientes; es un puente que conecta pasión y herencia. Invitamos a todos a sumarse”.

#ItalSimpatía: El idioma como puente universal La Società Dante Alighieri, representada por su presidente Mariano Palazzo, reforzará en el encuentro su misión de llevar el italiano a cada rincón de Venezuela. “La #ItalSimpatía no es solo una estrategia; es una filosofía que combina calidez humana y amor por la cultura. Queremos que el idioma llegue a todos, desde los Andes hasta el Orinoco, a través de centros de enseñanza accesibles y métodos innovadores”, subraya Palazzo. La organización, conocida por sus certificaciones internacionales y programas culturales, anunciará planes para expandir sedes educativas en zonas remotas, integrando plataformas digitales y talleres comunitarios.

Hacia un futuro conectado FAIV no se detiene en Paraguaná. Tras este encuentro, planean nuevos horizontes, con el objetivo de crear una red juvenil que colabore con startups italianas e impulse festivales culturales transatlánticos. “La distancia es un reto, pero el compromiso de estos jóvenes demuestra que la italianidad es infinita”, concluye De Mauri.

Estamos orgullosos y emocionados de ser testigos de cómo la cultura italiana se transforma en Venezuela, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Este encuentro es solo el inicio de un camino que busca fortalecer lazos, crear oportunidades y llevar la italianidad a cada rincón del país y más allá.

Los invitamos a ser parte de esta emocionante travesía.

Juntos, sigamos construyendo un futuro donde la italianidad sea un puente que nos una a todos. ¡Forza Italia, viva Venezuela!