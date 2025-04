Caluu C. se sumerge de lleno en el afrobeat con “No Love".

Prensa. HA Comunicaciones

Caluu C. vuelve a la carga con su nuevo single “No Love” , una canción que combina el ritmo contagioso del afrobeat con una letra que habla desde la madurez emocional. Producida por THORLONDON , la canción marca un nuevo paso firme dentro de la nueva etapa artística de Caluu C. , en la que la sensualidad y la introspección caminan juntas sobre beats cálidos y bailables.





“No Love” es una declaración íntima disfrazada de hit veraniego. Una historia de amor que no termina con gritos, sino con conciencia: la de una mujer que reconoce que, por mucho que haya conexión, si no hay paz, no puede haber futuro. En un estribillo pegajoso —“Y yo sé, y yo sé, y yo sé, y yo sé que no podemos ser”— Caluu C. pone palabras al dilema que tantas personas viven en relaciones donde lo bueno no compensa lo que duele.





Este lanzamiento llega justo cuando la artista celebra el millón de reproducciones en Spotify con “Peón”, y en medio de una etapa de alta productividad musical. Desde su transición del reggaetón a una propuesta más afro-sensual, la respuesta del público ha sido rotundamente positiva: más engagement, más streams, y una comunidad que sigue creciendo con cada lanzamiento.