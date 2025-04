Sonata Arctica promete un concierto “Inolvidable” para sus fans venezolanos

Prensa Comegato Presenta / TuEvento

Faltan solo horas para el concierto que dará la agrupación finlandesa de heavy metal Sonata Arctica en Venezuela, pautado para el lunes 21 de abril en el Centro Cultural Santa Fe. Se trata de la segunda visita del quinteto nórdico al país, dado que la primera vez tuvo lugar en 2010 y luego de 15 años crecen las expectativas. La banda promete un show “inolvidable” para su fanaticada venezolana y aseguran que, además de los mejores temas de su nuevo álbum Clear Cold Beyond, el cual vienen a promocionar, también interpretarán las canciones más emblemáticas de su discografía.





“La primera vez que vinimos a Venezuela nos sorprendió bastante la cantidad de gente que había en el concierto. No creo que nos hayamos dado cuenta de la cantidad de fans que tenemos en Venezuela. Estoy muy emocionado de que nos hayan invitado de nuevo a tocar en su país y sé que lo vamos a pasar genial con nuestros fans. ¡Gracias por invitarnos de nuevo!”, expresó el tecladista de Sonata Arctica, Henrik Klingenberg.





Las productoras del concierto, Comegato Presenta y TuEvento, informan que el Centro Cultural Santa Fe estará abierto desde las 2:00 pm, donde el público podrá esperar y socializar en el Lobby, espacio en el que habrá música y servicio de alimentos y bebidas. Las puertas del recinto donde está ubicada la tarima abrirán a las 6:00 pm. La agrupación venezolana Sibelius, iniciará el show a las 7:00 pm, mientras que la presentación de Sonata Arctica comenzará a las 8:30 pm.





En cuanto al repertorio, Henrik Klingenberg asegura que habrá de todo un poco, pero sobre todo mucho power metal, tendencia derivada del heavy metal, caracterizada por sus ritmos veloces, guitarras limpias, melodías continuas, influencias sinfónicas y mucho virtuosismo: “Últimamente hemos vuelto a tocar más power metal, tanto en el último álbum como en concierto. ¡Estoy seguro de que habrá suficientes canciones rápidas para todos!”.





Dato curioso: En el primer concierto de Sonata Arctica, hace 15 años, tres parejas de novios se comprometieron mientras la banda interpretaba la canción Fullmoon, hecho que sorprendió al tecladista de la banda, quien afirmó: “No tenía idea, me parece maravilloso y espero de verdad que sigan todos juntos” … sin embargo no aseguró si iban a incluir ese tema clásico en el repertorio.





La agrupación venezolana Sibelius, también se prepara con todo para reaparecer con su formación clásica que incluye además del guitarrista y fundador Philipp Scheer, al bajista Rafael Rivas y al baterista Franco Nori. Como invitado especial participará como cantante, Fabio Genovesi de la agrupación Scape. “Vamos a tocar lo mejor de nuestros tres discos, desde los temas instrumentales más neoclásicos del primer álbum, hasta las canciones más rockeros del tercero. Estoy muy satisfecho de la forma en cómo están saliendo los ensayos y de la química que ha vuelto con este reencuentro”, destacó Scheer.





Todavía quedan entradas para ver el concierto de Sonata Arctica en Caracas y se encuentran disponibles a través de maketicket.com.ve El día del evento, habrá una taquilla habilitada para poder adquirir las entradas, que se dividen en General y VIP. Para mayor información visita: @comegatopresenta y @tueventopl





Sonata Arctica fue fundada en la ciudad de Kemi, Finlandia y comenzó su exitosa carrera en 1999, cuando un grupo jóvenes sorprendieron al mundo con su aclamado disco debut “Ecliptica”. En sus 4 primeras producciones practicaron un estilo de heavy metal caracterizado por su velocidad, virtuosismo y melodías continúas denominado “power metal”. Pero luego, en su quinto trabajo decidieron cambiar, orientándose más hacia el metal progresivo. Sin embargo, con el lanzamiento de “Clear Cold Beyond” (2024), volvieron a sus raíces y su gira promocional ha sido muy exitosa por este "back to the roots" con temas rápidos.









El Centro Cultural Santa Fe cuenta con un amplio estacionamiento privado con vigilancia. Quienes vengan en transporte público, los autobuses que pasan frente al lugar, se toman en Chacaito, muy cerca del Metro Chacaito.

Dark Empath official video:

https://www.youtube.com/watch? v=gxwKBpdin0Y

Escucha el disco Clear Cold Beyond:

https://www.youtube.com/watch? v=ZOOhrALpeNQ&list=OLAK5uy_ k2VL3aQ2n7fjySsA9utmYgWFuTO8D_ 3WI