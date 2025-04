¡La Transformación Total de Carolina Sandoval de la mano de Alejandro Chabán!

Una Revelación en Exclusiva para People en Español.





En un espectacular y emocionante despliegue exclusivo para la revista People en Español, Carolina Sandoval, reconocida por su carisma y energía inigualables, revela finalmente su secreto mejor guardado: su transformación física y emocional es fruto de disciplina, dedicación y un inquebrantable deseo de cambio.









Todo esto lo logró a través del exitoso programa YES YOU CAN!, el sistema número uno de pérdida de peso entre los hispanos en Estados Unidos, con más de 1 millón de transformaciones en 13 años liderando el mercado.









El Poder de una Guía: Alejandro Chabán como Pilar Clave





La portada de esta edición especial resalta la impresionante metamorfosis de Carolina, inmortalizada gracias al acompañamiento de Alejandro Chabán, fundador y CEO de YES YOU CAN!, quien ha sido un pilar fundamental en su proceso.









La presentación oficial de esta espectacular sesión de fotos se llevó a cabo en Despierta América, el programa matutino más importante de Univisión, donde Alejandro ha sido un rostro habitual por años, compartiendo su experiencia y pasión por la salud y el bienestar.





¿Cuál fue su secreto? La Verdad Detrás del Cambio





La expectativa fue abrumadora. Durante meses, los seguidores de Carolina se preguntaban: “¿Cómo logró esa figura?”, “¿Usó GLP-1, semaglutida o tirzepatida?”, “¿Cuál es su verdadero secreto?”.









Hoy, Carolina y Alejandro despejan todas las dudas en una entrevista sincera para People en Español, donde comparten los detalles de su transformación. Carolina explica cómo el constante apoyo de Alejandro fortaleció su mentalidad, impulsándola no solo a alcanzar sus metas, sino también a redescubrir el amor propio y la disciplina.









Eligió YES YOU CAN! por ser un programa integral que combina nutrición, salud emocional, movimiento y suplementos naturales de la más alta calidad. Carolina siguió fielmente las tres fases del sistema:

1. Detox

2. Transformación

3. Mantenimiento (una vez alcanzada su meta).









Testimonio Real y Cercano: En sus Propias Palabras.





Carolina relata cómo tomó la decisión de transformar su vida, describiendo su conexión con YES YOU CAN! y los altibajos que enfrentó. Alejandro, como mentor, la acompañó paso a paso, brindándole estrategias para mantener un estilo de vida saludable. “Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer”, comparte Carolina con una sonrisa.





Una Sesión de Fotos que Refleja Renacimiento.





La vibrante sesión de fotos se llevó a cabo en un exclusivo estudio en Miami, bajo la mirada artística del fotógrafo Kike Flores y con estilismo de la talentosa Maggie Giménez.









Las imágenes capturan la esencia de la transformación de Carolina: desde un elegante vestido de noche hasta un traje de baño deslumbrante, reflejando no solo un cambio físico, sino una renovación personal. Alejandro, siempre elegante, aparece como el soporte físico y emocional incondicional que la ha acompañado durante todo este proceso.









“La dieta es física y mental. No se trata solo de eliminar azúcares y carbohidratos refinados, sino también de reducir pensamientos limitantes y excusas. Intención + Acción = Transformación”, afirma Chabán.









Un movimiento que va más allá de una meta física.





Este proyecto no es solo una celebración del cambio de Carolina, sino también una reflexión sobre el poder de la autoconfianza y la perseverancia. Alejandro Chabán ha creado una comunidad inmensa de apoyo y mentalidad positiva a través de YES YOU CAN! Academy.









“Nuestra misión es empoderar a las personas, ayudarles a descubrir su potencial y recordarles que siempre pueden llegar a su mejor versión. Cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad”, destaca Alejandro.









Un Hito Personal y Profesional en Despierta América.





La presentación de la portada en Despierta América representa un momento clave en la carrera de Carolina y una oportunidad para compartir su historia con el público latino. La complicidad y amistad entre ella y Alejandro se hizo evidente, llenando la entrevista de autenticidad, alegría y motivación.









Más Sobre Alejandro Chabán: Una Voz de Transformación.





La trayectoria de Alejandro Chabán es un testimonio de superación. Como creador del sistema YES YOU CAN!, ha impactado la vida de millones de personas, promoviendo no solo la pérdida de peso, sino también una transformación integral hacia un estilo de vida saludable.





Su enfoque combina nutrición, ejercicio, salud emocional y desarrollo personal, guiando a miles a descubrir su mejor versión.





Un Mensaje Final de Esperanza y Acción.





Con visión, disciplina y una comunidad que respalda, Carolina Sandoval y Alejandro Chabán nos recuerdan que sí se puede transformar el cuerpo, la mente y el alma. ¡Los cambios son posibles y los sueños se pueden hacer realidad!