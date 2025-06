El Sistema anuncia primera edición del Salón de Arte José Antonio Abreu

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en el marco de la celebración de su 50 Aniversario, anunció la primera edición del Salón José Antonio Abreu, que lleva por nombre “Conjunciones. Ritmo y composición en el arte contemporáneo”.

Prensa. Sasha Ackerman.

A partir del 30 de noviembre un grupo heterogéneo de 28 artistas, de entre 22 y 42 años, provenientes de diversos estados del país, exponentes del arte en cerámica, la escultura, el arte en 3D, fotógrafos y performistas, podrán exponer en los espacios abiertos del Centro Nacional de Acción Social por la Música, cumpliendo con el objetivo de honrar la memoria del Maestro José Antonio Abreu.

“El Maestro Abreu sentía amor por todas las artes, y su deseo era generar un concierto entre todas las iniciativas artísticas que pudieran exponer belleza, entre ellas las plásticas. Por eso creemos que crear un espacio para jóvenes artistas venezolanos que hagan obras inspiradas en El Sistema, en su 50 aniversario, es una de las tantas formas de honrarlo, más aún cuando servirá de plataforma no solo para el millón trescientos mil niños y jóvenes que formamos, sino también para estos jóvenes y talentosos artistas plásticos venezolanos”, aseguró el director ejecutivo de El Sistema, Eduardo Méndez.

Por su parte, Ana Cecilia Abreu, directiva de El Sistema y hermana del Maestro Abreu, expresó el agradecimiento de la familia por esta iniciativa que permitirá no solo honrar el legado del fundador de El Sistema, sino de exponer el arte de jóvenes venezolanos junto a la de grandes y reconocidos artistas como los maestros Carlos Cruz Diez y Jesús Soto.

La curadora Thaia Rivero, ex presidenta de la Fundación Museo Alejandro Otero, explicó que en las últimas semanas los 28 artistas han tenido la oportunidad de visitar los núcleos de formación y compartir con profesores y músicos para experimentar personalmente El Sistema e inspirarse para realizar sus obras. “Ha sido un privilegio para nosotros conocer la dimensión no solo musical sino social de El Sistema. Nos ha revelado un país que no conocíamos. Este Salón va a enriquecer el camino que abrieron Soto y Cruz Diez en el Centro Nacional de Acción Social por la Música y tendrá el tenor del arte contemporáneo con una alta carga simbólica”.

Por su parte, la también curadora del Salón de Arte José Antonio Abreu, Sagrario Berti, investigadora de la cultura visual contemporánea, destacó la importancia de brindar “un espacio a los niños y jóvenes del país, en especial a quienes integran El Sistema, para entrar en contacto con obras visuales alineadas con el arte musical que ellos hacen”.

Elías Crespín, primer latinoamericano en exponer una obra en el museo de Louvre, también agradeció a El Sistema “la posibilidad que brindará a los artistas jóvenes venezolanos de motivar e inspirar a varias generaciones de artistas por venir, que verán este Salón como el norte para mostrar su expresión al resto del mundo” y se comprometió en proyectar su trabajo.

Todos invitaron a disfrutar de este concierto de las artes en Venezuela a partir del 30 de noviembre de 2025 en el Centro Nacional de Acción Social por la música con las obras de esta primera edición que estarán disponibles hasta 2026 y que forman parte de la celebración del 50 Aniversario de El Sistema, que hasta la fecha suma exitosas giras internacionales, la Expo El Sistema, Vive El Sistema Fest y que continuará con sorpresas durante todo el 2025.

Para mayor información pueden conocerla en las cuentas de Instagram: @elsistema_, @centrodeaccionsocial y @viveelsistemafest.