 COCINANDO CON BILLY: Historia de la Torta de Pan Venezolana por José Àngel Jiménez Pérez.

domingo, 10 de agosto de 2025

COCINANDO CON BILLY: Historia de la Torta de Pan Venezolana por José Àngel Jiménez Pérez.

Cocinando con Billy.

La torta de pan es un postre tradicional venezolano que tiene sus raíces en la necesidad de aprovechar el pan duro o viejo. Se cree que surgió en los hogares venezolanos como una forma ingeniosa de no desperdiciar alimentos y crear algo delicioso a partir de ingredientes sencillos. Con el tiempo, cada familia le fue dando su toque personal, resultando en una gran variedad de recetas.

Receta de Torta de Pan (Inspirada en Romano Specas)

Esta receta está adaptada de la idea general del Chef Specas, combinando elementos tradicionales con toques modernos:

Ingredientes:

1 pan canilla o francés grande (aproximadamente 500 gramos) duro, cortado en trozos
500 ml de leche entera
200 ml de leche condensada
150 gramos de azúcar
3 huevos grandes
100 gramos de mantequilla derretida
100 ml de ron (opcional)
1 cucharadita de extracto de vainilla
1/2 cucharadita de canela en polvo
Ralladura de 1 limón
100 gramos de pasas (opcional)
Caramelo líquido para el molde

Preparación:

Remojo del pan: En un recipiente grande, remoja los trozos de pan en la leche. Deja que se ablanden durante al menos 30 minutos, o hasta que estén bien blandos.

Licuar la mezcla: Con una batidora de inmersión (o en una licuadora por tandas), tritura el pan remojado junto con la leche condensada, el azúcar, los huevos, la mantequilla derretida, el ron (si lo usas), la vainilla, la canela y la ralladura de limón hasta obtener una mezcla homogénea.

Añadir las pasas: Si deseas añadir pasas, incorpóralas a la mezcla de forma manual.

Preparar el molde: Precalienta el horno a 180°C (350°F). Cubre el fondo de un molde para torta con caramelo líquido.
Hornear: Vierte la mezcla en el molde caramelizado. Hornea durante aproximadamente 45-60 minutos, o hasta que la torta esté dorada y al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio.
Enfriar y desmoldar: Deja que la torta se enfríe completamente antes de desmoldarla. Refrigera por al menos 2 horas para que se asiente bien.

Tips Adicionales:

Variaciones: Puedes agregar nueces picadas, almendras laminadas o incluso trozos de queso blanco a la mezcla para darle un toque diferente.
Intensificar el sabor: Para un sabor más intenso, puedes remojar las pasas en ron antes de añadirlas a la mezcla.
Textura: Si prefieres una torta con más textura, no tritures completamente la mezcla de pan, dejando algunos trozos más grandes.

JOSE ANGEL JIMENEZ PEREZ


Acerca de: Eduardo Galindo Producciones.
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

