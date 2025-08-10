Zona 7 le canta a la Vinotinto con su nuevo tema “Guerrero Vinotinto”

Prensa. David Leal
La agrupación venezolana Zona 7 vuelve a sorprendernos con un poderoso tema lleno de emoción y orgullo nacional: "Guerrero Vinotinto", una canción dedicada a todos los corazones que vibran con la selección venezolana de fútbol, la Vinotinto. Este nuevo lanzamiento está interpretado por los talentosos integrantes de Zona 7: Jahir Ramos "Voice", Gregorio Stasenko "Greko", Juan Carlos Suárez "JC The Lion" y Daniel Herrera "Dalion", quienes también estuvieron a cargo de los arreglos junto a Sandy Hernández. La letra y composición estuvo a cargo de Jahir Ramos, mientras que la música fue desarrollada por Carlos Bravo y Carlos Flores "Maxter".
Según Jahir Ramos, “Guerrero Vinotinto” nace del profundo amor que sienten los venezolanos por el fútbol y de esa esperanza viva de ver a su selección clasificar por primera vez a un Mundial. “El sentimiento de esta letra trae consigo un mensaje de esperanza, para mantener la fe más viva que nunca desde cualquier latitud en la que se encuentre cada uno de los venezolanos”, comenta Jahir. También destaca que si la fe puede mover montañas, imaginen lo que puede lograr la fe unida de toda una nación.
Este nuevo tema llega justo después de su más reciente sencillo "Aquí están", con el que han estado de promoción realizando una gira de medios por los principales canales y emisoras de Caracas. Todo este trabajo de la mano de Jaime Jungheit "Teriyaki", manager y fundador de la agrupación. Además, “Guerrero Vinotinto” contará con un videoclip oficial que será estrenado muy pronto en el canal de YouTube de Zona 7, lo que promete seguir elevando el mensaje de unión y orgullo nacional que acompaña este tema.
Sin duda, Zona 7 sigue demostrando que la música también puede ser un grito de aliento y fuerza para todo un país. Entérate de todos sus lanzamientos siguiéndolos en redes sociales: @zona7music @grekozona7 @legendalion @dimevoice @jcthelion77 @jaimezona7, y visita su canal de YouTube "Zona7 Oficial".
(17954) GUERRERO VINOTINTO - YouTube