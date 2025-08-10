Zona 7 le canta a la Vinotinto con su nuevo tema “Guerrero Vinotinto”

Este nuevo tema llega justo después de su más reciente sencillo "Aquí están", con el que han estado de promoción realizando una gira de medios por los principales canales y emisoras de Caracas. Todo este trabajo de la mano de Jaime Jungheit "Teriyaki", manager y fundador de la agrupación. Además, “Guerrero Vinotinto” contará con un videoclip oficial que será estrenado muy pronto en el canal de YouTube de Zona 7, lo que promete seguir elevando el mensaje de unión y orgullo nacional que acompaña este tema.