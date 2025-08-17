COMIENDO CON BILLY: La Salsa de Doritos que Te Hará Sonreír por Josè Àngel Jimènez Pèrez.

Por José Àngel Jiménez Pérez.





Había una vez, en una tarde cualquiera, cuando mi familia y yo estábamos buscando algo rápido, delicioso y un poco loco para darle sabor a nuestras reuniones. Fue entonces cuando recordé esa vez que, en un arranque de inspiración y antojo, mezclé unos ingredientes que tenía en la cocina y ¡wow! La salsa quedó tan buena que se convirtió en nuestro secreto especial para compartir con amigos y risas.





Y ahora, quiero compartir contigo esta receta que nació de esas tardes improvisadas, donde la creatividad y la amor por la comida sencilla se unen. Es perfecta para acompañar totopos, fajitas o simplemente para disfrutar con una cucharada… ¡si te atreves!









Ingredientes:





1 bolsa de Doritos (del sabor que prefieras, ¡yo uso los tradicionales!)

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de paprika (o pimentón, si quieres más color y sabor)

2 dientes de ajo (puedes ajustar si te gusta más fuerte)

Una pizca de sal

1 cucharada de vinagre (puede ser blanco o de manzana)

Agua al gusto (para ajustar la textura)









Cómo hacerlo:





Prepara tu magia: Rompe la bolsa de Doritos en trozos pequeños y colócalos en la licuadora.

Agrega los ingredientes: Pon la mayonesa, la paprika, los dientes de ajo (pelados y picados en cuartos), la sal, el vinagre y un chorrito de agua.

Licúa como un loco feliz: Procesa hasta obtener una salsa suave y cremosa. Si quieres más líquida, añade un poquito de agua y vuelve a licuar.

Listo para disfrutar: Prueba y ajusta la sal o la paprika si quieres más sabor. ¡Y a comer!









Lo bonito de esta salsa es que lleva esa historia de improvisación, diversión y amor por lo simple. Además, ¡te va a encantar cómo el toque de Doritos le da un sabor único y crujiente que todos querrán repetir!



