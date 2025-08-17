 COMIENDO CON BILLY: La Salsa de Doritos que Te Hará Sonreír por Josè Àngel Jimènez Pèrez. - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

domingo, 17 de agosto de 2025

COMIENDO CON BILLY: La Salsa de Doritos que Te Hará Sonreír por Josè Àngel Jimènez Pèrez.

Por José Àngel Jiménez Pérez.

Había una vez, en una tarde cualquiera, cuando mi familia y yo estábamos buscando algo rápido, delicioso y un poco loco para darle sabor a nuestras reuniones. Fue entonces cuando recordé esa vez que, en un arranque de inspiración y antojo, mezclé unos ingredientes que tenía en la cocina y ¡wow! La salsa quedó tan buena que se convirtió en nuestro secreto especial para compartir con amigos y risas.

Y ahora, quiero compartir contigo esta receta que nació de esas tardes improvisadas, donde la creatividad y la amor por la comida sencilla se unen. Es perfecta para acompañar totopos, fajitas o simplemente para disfrutar con una cucharada… ¡si te atreves!

 

Ingredientes:

1 bolsa de Doritos (del sabor que prefieras, ¡yo uso los tradicionales!)
2 cucharadas de mayonesa
1 cucharadita de paprika (o pimentón, si quieres más color y sabor)
2 dientes de ajo (puedes ajustar si te gusta más fuerte)
Una pizca de sal
1 cucharada de vinagre (puede ser blanco o de manzana)
Agua al gusto (para ajustar la textura)

 

Cómo hacerlo:

Prepara tu magia: Rompe la bolsa de Doritos en trozos pequeños y colócalos en la licuadora.
Agrega los ingredientes: Pon la mayonesa, la paprika, los dientes de ajo (pelados y picados en cuartos), la sal, el vinagre y un chorrito de agua.
Licúa como un loco feliz: Procesa hasta obtener una salsa suave y cremosa. Si quieres más líquida, añade un poquito de agua y vuelve a licuar.
Listo para disfrutar: Prueba y ajusta la sal o la paprika si quieres más sabor. ¡Y a comer!

 

Lo bonito de esta salsa es que lleva esa historia de improvisación, diversión y amor por lo simple. Además, ¡te va a encantar cómo el toque de Doritos le da un sabor único y crujiente que todos querrán repetir!

¿Lista para sorprender a tus amigos o simplemente darte un gustito? ¡Anímate a preparar esta salsa y comparte la sonrisa!

JOSE ANGEL JIMENEZ PEREZ
Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.