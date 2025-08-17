Del éxito de la telenovela turca Kuma, La Otra Esposa al lanzamiento de series verticales desde Miami

Prensa. HA Comunicaciones





VIP 2000 TV, la compañía productora y distribuidora liderada por las hermanas Roxana y Rosalind Rotundo, continúa expandiendo su huella internacional con contenidos innovadores y emocionalmente poderosos. La empresa celebra el éxito masivo de la telenovela turca Kuma, La Otra Esposa, al tiempo que lanza una nueva era de series verticales desde su base en Miami.





Kuma, La Otra Esposa : Telenovela turca con alma global

Kuma, La Otra Esposa, una telenovela turca de 100 episodios coproducida por VIP 2000 TV, se ha convertido en un fenómeno digital sin precedentes, acumulando más de 250 millones de vistas en plataformas digitales. La serie aborda temas de género, tradición y justicia a través de una narrativa apasionante.





La telenovela está disponible en Estados Unidos y Latinoamérica en YouTube, en el canal de VIP:

Aquí su promo de 30 segundos:

Series verticales: una nueva apuesta desde Miami

Con más de 400 horas de contenido producido en locaciones como Turquía, Puerto Rico y México, VIP 2000 TV regresa a su hogar en Miami con el lanzamiento de una nueva línea de series en formato vertical, creadas para plataformas móviles como ReelShort.





La primera de estas series, Modo Millonaria, es una comedia romántica de 25 episodios de dos minutos cada uno, que sigue a Isabella, una camarera que es confundida con una millonaria… y decide seguir el juego.





Esta nueva línea de producción de verticales es liderada por la producción ejecutiva de Mayu Muci (productora de Go Vive a Tu Manera de Netflix), y en la dirección, Ricardo Álamo y Nicolás Di Blasi.





La serie cuenta con un elenco estelar de influencers y actores latinoamericanos, incluyendo Yuvanna Montalvo, Juan Carlos García, Beta Mejía y Alejandra Jaramillo, que en conjunto suman más de 19 millones de seguidores, y será presentada en septiembre en un evento en Miami.





Un legado hispano con mirada global

Con más de 25 años en la industria y un catálogo de más de 3,000 horas de contenido premium, VIP 2000 TV ha sido pionera en conectar audiencias hispanas con historias de todo el mundo.





La compañía también ha sido reconocida por su trabajo en películas para Lifetime (más de 22 producciones), más 10 películas navideñas, y por su reciente coproducción internacional Valentina, Mi Amor Especial, una historia centrada en una joven dentro del espectro autista, filmada en México en 2024 y siendo la primera coproducción entre India, Estados Unidos y Latinoamérica.