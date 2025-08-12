 J Salez conquista Miami con su éxito "Si te vas" en su media tour promocional - SenderosdeApure.Net

J Salez conquista Miami con su éxito "Si te vas" en su media tour promocional

PRENSA. Héctor Álvarez.


J Salez continúa brillando en la escena musical, de la mano de DerekVinci y EQS Música esta vez con una gira de medios en la ciudad de Miami, presentando su exitoso sencillo "Si Te Vas".

 

Este tema, que ha superado el millón de reproducciones tanto en Spotify como en YouTube, se ha convertido en uno de los grandes logros de J Salez en lo que va de 2025. Luego de una exitosa visita a Nueva York con un completo media tour, J Salez sigue conectando con el público latino, ahora en el corazón de Miami, llevando su bachata a nuevos rincones y generando una atmósfera de alegría, identidad y acogida entre la comunidad latina e inmigrante.

 

Este talentoso bachatero mexicano-americano ha sabido ondear con orgullo la bandera de la libertad, al ritmo de una bachata moderna, auténtica y cargada de emoción.


Con presentaciones internacionales y una creciente proyección global, J Salez se consolida como la nueva cara de la bachata, refrescando el panorama musical junto a EQS Música, el sello #1 en bachata.

 

¡Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje musical!
 

-- 

 

Entrevistas comunicarse con:

EQS Música
Héctor Álvarez - halvarez@eqsmusica.com

www.eqsmusica.com

