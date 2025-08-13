Soledad Bravo anuncia su esperado regreso a Valencia

Prensa. MAG Comunicaciones

La aclamada cantautora venezolana Soledad Bravo, quien recientemente culminó una exitosa gira por su natal España, se complace en anunciar su regreso a la ciudad de Valencia, Venezuela, para ofrecer un concierto único e inolvidable a sus fieles seguidores.





Después de deleitar al público español con su inconfundible voz y su vasto y emotivo repertorio cargado de emoción, su gira por España fue un rotundo éxito de crítica y público, consolidando aún más su estatus como una de las figuras más importantes de la música iberoamericana. Después de esa gira Soledad Bravo regresa a Valencia de nuevo para cantar a sus fieles seguidores.





Este próximo concierto en Valencia promete ser una velada mágica donde Soledad Bravo interpretará los clásicos que la han consagrado, ofreciendo un recorrido por lo mejor de su discografía. Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de la pasión de su interpretación en el maravilloso Teatro Casa Don Bosco ubicado en la redoma de Guaparo.





"Estoy inmensamente feliz de regresar a Valencia, una ciudad que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón", expresó Soledad Bravo. "La energía y el cariño de mi público venezolano son incomparables, y no puedo esperar para compartir esta noche tan especial con todos ustedes después de mi maravillosa experiencia en España".





Este regreso de Soledad Bravo a Valencia es una cita ineludible para los amantes de la buena música y una oportunidad de oro para presenciar el talento y la trayectoria de una artista legendaria. En esta ocasión Soledad estará acompañada por el maestro y guitarrista Miguel Delgado Estévez y el talentoso cuatrista venezolano Ángel Fernández.





Bajo la producción de Teatreandoando, marca dedicada a crear un espacio para la cultura y el entretenimiento en Valencia, y que está llevando a la ciudad lo mejor del teatro y la música de nuestro país. Esta única presentación tendrá lugar en el Teatro Casa Don Bosco ubicado en Guaparo, el día sábado 16 de agosto a las 6:30 PM

Reservaciones: (0414) 432.58.98

Instagram @teatreandoando_