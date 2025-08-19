Jhoanna Sierralta es ovacionada en Costa Rica dirigiendo dos de las funciones de la zarzuela 'El Barberillo de Lavapiés'

En el Teatro Nacional de Costa Rica con la orquesta y la coral nacional de ese país, junto a la Compañía Nacional de Danza y la Compañía de Cámara de Danza de la Universidad Nacional, dejando en alto el nombre de Venezuela

La directora de orquestas venezolana, Jhoanna Sierralta, sigue dando pasos importantes en su ascendente carrera y en esta oportunidad lo hace en el competitivo universo de la ópera. En mayo, condujo en Madrid, España, la ópera contemporánea Don Juan No Existe, escrita por Helena Cánovas y acaba de dirigir en Costa Rica dos de las funciones de la zarzuela El Barberillo de Lavapiés, del compositor Francisco Asenjo Barbieri, celebradas los días 31 de julio y 3 de agosto, en el Teatro Nacional de la capital costarricense, con la Orquesta Sinfónica y la Coral Nacional de Costa Rica.





Sin duda que para la maestra Sierralta representa un gran logro trabajar en una producción del Teatro de la Zarzuela, cuya sede está ubicada en Madrid y que, desde su inauguración en 1856 se ha dedicado a presentar y promover el género de la zarzuela. Allí funciona el centro de creación artística del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), cuyo objetivo principal es recuperar, conservar y difundir la zarzuela, impulsando su promoción en España y el mundo, como en esta oportunidad que le tocó a Costa Rica.





“Cuesta mucho trabajo hacer producciones ambiciosas como El Barberillo de Lavapiés en cualquier lugar del mundo, más aún en países donde las temporadas de ópera no se hacen con tanta frecuencia, es por ello que la gente le da muchísimo más aprecio al esfuerzo que implica y eso es algo que he sentido por parte del público costarricense en todas las funciones. Me siento profundamente agradecida con el maestro Andrés Salado quien me dio esta oportunidad, también le agradezco a la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica por su profesionalismo, yo me siento más cerca de las orquestas, ya que vengo de una carrera como violista en las filas de una sinfónica, por eso valoro muchísimo la calidad del trabajo y el empeño que pusieron,” destacó Jhoanna Sierralta.

El Barberillo de Lavapiés, contó con la dirección escénica de Begoña Quiñones y la dirección coreográfica de Verónica Garzón, a partir de las creaciones originales del director Alfredo Sanzol y el coreógrafo Antonio Ruz, respectivamente. En el elenco vocal participaron el barítono Borja Quiza como Lamparilla y la mezzosoprano Andrea Rey como Paloma, junto al tenor Andrés Sulbarán en el papel de Don Luis. Completaron el cartel las voces de Gimena Sánchez y Cristina Mora en el rol de La Marquesita, Alejandro Cardona como Don Juan y el barítono Marcelo Páez como Don Pedro. En la función del 31 de julio, participaron dos jóvenes talentos: Kevin Godinez en el rol Lamparilla y Karla Pineda interpretando a Paloma.





“También quiero agradecer a los cantantes solistas, tanto los españoles como los costarricenses, porque me sentí muy querida y apoyada por ellos. Igualmente agradezco al Coro Nacional de Costa Rica, cuyos integrantes son unas personas maravillosas, que nos han tratado como si fuéramos familia. Se ha demostrado que con trabajo y dedicación todo puede salir en forma exitosa. Por otra parte, valoré enormenete el trabajo de la Compañía Nacional de Danza y de Danza Una, por el aprendizaje que me dejaron, porque también la danza la terminas dirigiendo en cierta forma, buscando los tempos adecuados con la orquesta para lograr el desempeño ideal”, destacó la venezolana.





La caraqueña formada primero en El Sistema como violista y luego en España como directora, enfatizó que “el público costarricense estuvo maravilloso, agotaron 5 de las 7 funciones. Regresé a Madrid muy contenta como venezolana que soy y como española adoptada, de poder compartir con estas dos culturas, la ibérica y la latinoamericana Me contenta poder llevar a Costa Rica todo lo que aprendí tanto en Venezuela como en España y ver el resultado satisfactorio para todos los involucrados”.





El Barberillo de Lavapiés es una zarzuela imprescindible del repertorio lírico español que refleja las características de la sociedad que aún se mantiene vigente. La combinación de las peculiaridades de cada personaje, el humor, la picardía y la música tan bella, delicada y tradicional hacen que el público se sienta muy cercano a esta zarzuela y se identifique con ella.





Jhoanna Sierralta fue formada en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con una amplia experiencia a nivel orquestal como violista. Ella recorrió el camino de las orquestas infantiles y juveniles hasta desarrollar su etapa profesional en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, en la fila de violas, bajo la batuta de Gustavo Dudamel. Luego decidió labrar su carrera como directora en España, país donde ha recibido su formación profesional en el podio, iniciando una segunda etapa para su trayectoria musical que promete muchísimo.





