Caballero Carli conquista corazones con “Mujer, Mujer, Mujer”: Un viaje sonoro de bohemia, amor y resiliencia

Prensa Cresta Metalica

El cantautor colombo-venezolano, Caballero Carli, presenta su nuevo single y videoclip "Mujer, Mujer, Mujer", una pieza musical cargada de historia, emoción y poder, que ya se perfila como uno de los himnos más representativos de su carrera con miras a ser referente del blues rock latinoamericano.





Caballero Carli, nacido en Ciudad Bolívar, Venezuela es un artista que ha sabido evolucionar sin perder su esencia Desde muy joven aprendió a tocar la guitarra de la mano de su tío y mentor Silvio Ríos, y apenas un año después comenzó a componer sus propias canciones, influenciado por figuras como Nirvana y Johnny Cash. Su primera gran incursión musical fue como fundador de la banda Ac3rtijo, con la cual alcanzó notoriedad en festivales de Brasil y Venezuela.





Enfrentando las difíciles condiciones de su país, decidió emigrar a Colombia, donde ha construido una sólida carrera como solista. Desde su debut con el single "Tabú" (2022), Caballero Carli ha recorrido diversos géneros y escenarios, destacando con canciones como "Nos Vamos Del Planeta", "Te Extraño", "Te Voy A Confesar", "El Amante" y "Frío Invierno", consolidándose como una de las voces emergentes más sinceras y versátiles de la región. En octubre de 2024, sorprendió con una emotiva live session del tema “Pedazos De Ti”, dedicado a Venezuela.





Ahora, con "Mujer, Mujer, Mujer", Caballero Carli entrega la canción que lo ha acompañado durante más de 15 años y que finalmente encuentra su versión definitiva. Escrita en 2010 durante una noche de bohemia, la canción permaneció engavetada debido a dificultades personales y del entorno. Incluso, estuvo a punto de ceder los derechos de la obra, pero la convicción artística prevaleció. Fue finalmente grabada entre el 13 y 20 de febrero de 2025 en Eclipse Estudio (Puerto Ordaz, Venezuela) con un destacado equipo de músicos e ingenieros como Raúl Hernández y Arón Osuna.





“Lanzar “Mujer, Mujer, Mujer” después de 15 años es un sueño pendiente que por fin se hace realidad. No solo para mí, sino también para todas las personas que han escuchado esta canción desde que estábamos en nuestros veintes. Me llena de alegría saber que ahora, con solo un clic, el público puede escucharla para siempre y hacerla suya”, comentó Caballero Carli.





"Mujer, Mujer, Mujer" es una mezcla de potencia y nostalgia con claras referencias al blues rock clásico de los años 80 y 90. Con un coro fuerte y pegajoso, la canción se ha vuelto viral en TikTok y superó las mil reproducciones en Spotify durante su primera semana.





“Es muy valioso que “Mujer, Mujer, Mujer” esté siendo descubierta por nuevas generaciones. TikTok ha sido una plataforma poderosa que ha llevado la canción a nuevos oídos. Creo firmemente que esta pieza merece ese recorrido por el universo de las redes sociales. En medio de tanta música común, necesitamos ofrecer al público algo diferente, auténtico. La canción se ha actualizado y sigue creciendo día a día. Cada vez que alguien canta su coro y se interesa por saber quién la escribió, descubre que fue un venezolano. Y eso, sin duda, es izar la bandera de Venezuela en lo más alto”, enfatizó Caballero Carli.





El videoclip oficial, lanzado el 14 de julio de 2025,, fue grabado en el mítico bar bogotano Classic Rock Hard, conocido por haber recibido a bandas legendarias como Aterciopelados, Kraken y Los Prisioneros. La dirección, estética y arte del single estuvo a cargo de Felipe García, líder del sello Stick Mostaza Studio Films, quien también desarrolló toda la imagen visual de este lanzamiento. La protagonista del video es la modelo venezolana, Oriana Rangel y las y las extras Valentina Caballero, María Keos, Gonzalo y Johanna Menjura. El maquillaje estuvo a cargo de Johanna Menjura.





“Para mí era fundamental que una canción con el peso emocional y simbólico de “Mujer, Mujer, Mujer” se grabara en un lugar emblemático. Es gratificante saber que ese bar no solo le dio impulso, sino también identidad a la canción. Lo hermoso de las grandes canciones es que cuentan historias, y en la historia compartida de Colombia y Venezuela, algún día se dirá que este clásico del rock venezolano fue grabado en un legendario bar colombiano, rompiendo paradigmas y uniendo corazones. Una sola bandera, un solo corazón”, concluyo Caballero Carli.





Pueden disfrutar el video en este enlace: https://www.youtube.com/watch? v=FqmDn7eJw4M

Con este nuevo single, Caballero Carli no solo reafirma su talento, sino que también representa el espíritu de lucha y reinvención de muchos artistas latinoamericanos. Su propuesta conecta con la nostalgia, la fuerza del amor y la resiliencia, consolidando su presencia en la escena independiente de Colombia y Venezuela.

“Mujer, Mujer, Mujer” se encuentra disponible en las plataformas digitales y lo pueden escuchar aquí:

Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/track/ 21f8eTxoGc9luJDfa7Y2G6?si= 328522dc4905425b

Para conocer más de Caballero Carli pueden visitar:

Facebook: https://www.facebook.com/ caballero.carli

Twitter/X: https://x.com/soycarlicomedia

Instagram: https://www.instagram.com/soy_ caballerocarli

Threads: https://www.threads.com/@ soycaballerocarlioficialclub

TikTok: https://www.tiktok.com/@ soycaballerocarli

YouTube: https://www.youtube. com/@Caballerocarli23