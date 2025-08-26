Johandy lanza su nuevo sencillo "Ganas de ti", una bachata cargada de pasión bajo la producción de DerekVinci y el respaldo de EQS Música

Prensa. Héctor Álvarez - halvarez@eqsmusica.com









El talentoso cantautor de bachata Johandy presenta su más reciente sencillo titulado “Ganas de ti”, una poderosa propuesta musical que combina romanticismo, pasión y sensualidad con el inconfundible sabor de la bachata moderna. Esta nueva entrega marca un hito en la carrera del artista, consolidándolo como una de las voces más prometedoras y consistentes del género.





La producción estuvo a cargo del reconocido productor DerekVinci, quien ha sabido capturar la esencia más íntima de Johandy y llevarla a un nivel de excelencia sonora. El resultado es una bachata rica en emociones, con arreglos sofisticados y una interpretación vocal que enamora desde el primer acorde.





"Ganas de ti" no solo es una canción, es una experiencia que conecta con el corazón de quienes han amado, desean o sueñan con un amor profundo y verdadero. Es bachata en su máxima expresión: elegante, sentida y contagiosa, comenta Johandy sobre este nuevo lanzamiento.





Este sencillo forma parte de un reparto musical sin precedentes que Johandy ha presentado en este 2025, reafirmando su compromiso con la innovación dentro del género y su pasión por la música de calidad.





El respaldo de EQS Música, la discográfica número uno de la bachata en América, ha sido clave en este proceso. Su visión, experiencia y apuesta constante por el talento auténtico han sido fundamentales para potenciar y elevar la carrera de Johandy, posicionándolo como un referente contemporáneo del género.





“Ganas de ti” ya está disponible en todas las plataformas digitales. Con este lanzamiento, Johandy continúa dejando una huella imborrable en la escena bachatera actual, llevando su música a nuevas audiencias sin perder la esencia que lo define.

--

Entrevistas comunicarse con: