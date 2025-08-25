“Dosis”, la confesión musical de Jheral bajo el sello Platoon

Prensa. HA Comunicaciones

El cantante, compositor y productor Jheral da un paso trascendental en su carrera al firmar oficialmente con el sello Platoon, y lo celebra con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Dosis”, una pieza de afrobeat luminosa y emotiva que late al ritmo de la piel, los abrazos y la complicidad.





Con una cadencia hipnótica y un coro que se adhiere como un susurro eterno, “Dosis” nos invita a recordar lo esencial: que todos, en algún momento de la vida, necesitamos esa porción de amor, pasión y ternura que nos mantenga vivos.





“Dosis de amor, dosis de pasión, dosis de besos, de caricias, de abrazos”, entona Jheral en una canción que se erige como un manifiesto del deseo humano.

Más allá de su impecable producción musical, “Dosis” es un viaje emocional. Cada compás es un roce, cada acorde es un gesto íntimo, cada palabra un puente que conecta corazones. Es la música hecha refugio, donde la sensualidad convive con la ternura y la locura con la calma.





“Esta canción está hecha con el amor para el amor, para ese ser humano que se pretende agradar, que le da sentido a nuestras vidas”, declara el artista, quien encontró en esta creación un espacio para rendirse sin reservas al sentimiento más universal.

El tema combina la energía rítmica del afrobeat con una sensibilidad lírica que acaricia al oyente. “Dosis” no solo se escucha, se siente: es un abrazo sonoro, una confesión apasionada y al mismo tiempo una caricia eterna.





En palabras de Jheral, “Para ti: tengo una dosis de amor y locura”. Esa frase resume el espíritu del sencillo, que no busca únicamente sonar en las pistas o playlists, sino instalarse en la memoria afectiva de quien lo escucha.





Con esta alianza junto a Platoon, Jheral reafirma su visión artística y abre un nuevo capítulo en su carrera, donde cada canción será un puente entre culturas, emociones y latidos. “Dosis” es apenas el inicio de una etapa marcada por la autenticidad y la fuerza de lo íntimo transformado en música.