Miguel Petit Debuta como autor con “Entre acordes y estrategias”

Más que un manual, Entre acordes y estrategias es un testimonio íntimo de cómo la pasión, la visión y la disciplina pueden convertir sueños en realidades. A lo largo de nueve capítulos, desde “Los Primeros Ritmos: Inicios y Formación” hasta “El Futuro de la Música: Innovación, Sostenibilidad y Nuevos Horizontes”— el lector recorre temas como la innovación en producción, el marketing digital, el rol del productor ejecutivo, las giras internacionales y las lecciones extraídas de cada tropiezo y acierto.

Con un enfoque decidido en innovación, digitalización y sostenibilidad, Petit muestra cómo:





• Las herramientas de Big Data y los algoritmos de recomendación optimizan lanzamientos.

• La realidad aumentada, la realidad virtual y el metaverso abren nuevos escenarios para los conciertos.

• Los principios de economía circular y los contratos inteligentes con blockchain garantizanmuna logística de giras más responsable y una distribución transparente de regalías, sin perder la esencia humana del sonido.