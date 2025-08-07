Miguel Petit Debuta como autor con “Entre acordes y estrategias”

Prensa. HA Comunicaciones Agency.
El empresario y productor venezolano Miguel Petit presenta la primera edición de su esperado libro Entre acordes y estrategias: Mi viaje en la música latina, en el que plasma, por primera vez en formato literario, dos décadas de éxitos y aprendizajes forjados al fusionar arte y negocio en la industria musical. Con esta obra, Petit refuerza su faceta de autor, mentor y visionario del sector.
Más que un manual, Entre acordes y estrategias es un testimonio íntimo de cómo la pasión, la visión y la disciplina pueden convertir sueños en realidades. A lo largo de nueve capítulos, desde “Los Primeros Ritmos: Inicios y Formación” hasta “El Futuro de la Música: Innovación, Sostenibilidad y Nuevos Horizontes”— el lector recorre temas como la innovación en producción, el marketing digital, el rol del productor ejecutivo, las giras internacionales y las lecciones extraídas de cada tropiezo y acierto.
Con un enfoque decidido en innovación, digitalización y sostenibilidad, Petit muestra cómo:
• Las herramientas de Big Data y los algoritmos de recomendación optimizan lanzamientos.
• La realidad aumentada, la realidad virtual y el metaverso abren nuevos escenarios para los conciertos.
• Los principios de economía circular y los contratos inteligentes con blockchain garantizanmuna logística de giras más responsable y una distribución transparente de regalías, sin perder la esencia humana del sonido.
- “Quise dejar por escrito cada decisión estratégica, cada tropiezo y cada acierto, para que otros creadores y emprendedores encuentren en estas páginas un mapa práctico y humano”, declara Petit.
Este lanzamiento llega en un momento clave: en enero de 2025, Miguel Petit reforzó su alianza con Carlos Almarza en CAE Entertainment para impulsar artistas venezolanos en el mercado internacional. Tras el exitoso estreno en octubre de 2024 de Cuentas Pendientes (Sanluis), en mayo de 2025 se sucedieron los lanzamientos de El Proceso (Cesared) y Juguete Nuevo (Luis Fernando Borjas), todos bajo la dirección estratégica de Petit y con la mirada puesta en la 26ª gala de los Latin Grammy en Las Vegas.
Con estas novedades, Miguel Petit reafirma su posición como arquitecto de oportunidades en la música latina. Entre acordes y estrategias se perfila ya como obra de referencia para artistas, productores y emprendedores que buscan convertir su pasión en un negocio sostenible y de alcance global.