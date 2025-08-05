 5TA EDICIÓN CARACAS QUIERE CAFÉ: UN ÉXITO QUE MARCA UN HITO Y SUPERA EXPECTATIVAS - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

viernes, 8 de agosto de 2025

5TA EDICIÓN CARACAS QUIERE CAFÉ: UN ÉXITO QUE MARCA UN HITO Y SUPERA EXPECTATIVAS

Bajo la premisa "Vamos a la Quinta" y con entrada libre, el evento permitió que más de 8 mil visitantes tuvieran la oportunidad de vivir la pasión por el café, junto a más de 40 marcas, entre caficultores, tostadores y empresas de equipamiento de máquinas de café y decenas de baristas que los deleitaron con sus preparaciones.


Prensa. Ling-Yí Pont

 

“Estamos orgullosos de lo que hemos alcanzado y queremos agradecerle a todos los que confiaron en nosotros para hacer posible nuestra 5ta edición. Tenemos más de 5 años impulsando al sector cafetalero nacional y lo seguiremos haciendo. Más allá de un evento, somos una plataforma donde convergen todos los representantes de la cadena de valor y con cada una de las competencias que organizamos promovemos la maestría y la excelencia en la preparación y el servicio de cafés especiales venezolanos”, afirmó Esteban Maroti Mayorca, presidente de Caracas Quiere Café.


 

Durante la 5ta edición de Caracas Quiere Café se seleccionó al representante de Venezuela que participará en el Campeonato Mundial de Baristas, a celebrarse en Ciudad de Panamá, en octubre de 2026. El evento tuvo lugar el pasado 8 y 9 de julio en la Quinta Esmeralda. Marco Arévalo, con un concepto de fusión de orígenes a través del cual exaltó la importancia de una cadena de valor robusta y sostenible, que abarca desde el caficultor hasta el consumidor, logró obtener el primer lugar del 4to Campeonato Nacional de Baristas y con esto, asegurar su cupo en el Campeonato Mundial de Baristas, que tendrá lugar en Ciudad de Panamá, en octubre de 2026.  


 

Para su bebida de espresso, el campeón utilizó un geisha lavado de la familia Altieri, de la Finca Altieri de Boquete Panamá; para su bebida láctea un geisha natural de Luis Aníbal Calderón, de la finca Villabetulia de Huila Colombia; y para su bebida de autor, un java natural de Darveris Rivas, de la finca Mucucay del Valle de Mérida Venezuela. En el pódium del 4to Campeonato Nacional de Baristas también estuvieron Nelson Castillo y Oscar González, quienes lograron posicionarse en el segundo y el tercer lugar respectivamente. Alejandro Villanueva, Anyer Dávila, Geanfranco Parra, José Tovar, Luis Adams, Ricardo Coellho y Rubén Rojas, por su parte, fueron parte del grupo de 10 profesionales que se atrevieron a disputarse el máximo galardón.


 

El jurado estuvo encabezado por Camila Khalifé, juez certificado por World Coffee Events (WCE), quien junto a Carlos Chalbaud, Felipe Escorché, Fernando Pedroza, Jackson Bolívar, Jesús Bottini, Joel Pérez, Jordan Altuve, Jordan Soto, Jorge Montilla, Luis Salcedo, Mirla Segovia, Nadia Bachur, Pietro Carbone, René Orellana, Tony Polanco y Víctor Montilla, tuvieron la responsabilidad de seleccionar al ganador.


 

La 5ta edición de Caracas Quiere Café fue posible gracias al apoyo y el respaldo de organizaciones, marcas e instituciones que confiaron en el proyecto, como: Café Flor de Arauca, Café Marbella, Café San Antonio, Circuito Líder, Digitel, Empire Keeway, Gadea Lesseur & Asociados, Grupo Giorgio, Hacienda El Recreo, Nescafé, Acqua Fontana, NetUno, Osole Foods, Pastelería Las Nieves, Piccini, Ticklo, Venezuela marca país, Venetur y Forma Producciones 1112, empresa que organiza el evento.


 

“Superar las expectativas de todos los involucrados se convierte en un reto para nuestra 6ta edición, el cual estamos dispuestos a afrontar y nos impulsa a seguir contribuyendo con nuestro país, fomentando el crecimiento de la industria, el intercambio y la colaboración entre la comunidad cafetalera. Cierro esta 5ta edición de Caracas Quiere Café con una profunda gratitud, gracias a todos los que confiaron en nuestra visión, a quienes se sumaron con entusiasmo a esta iniciativa y, de manera muy especial, a mi familia, que siempre ha sido mi mayor apoyo y contención. ¡Nos vemos en la 6ta!”, concluyó Maroti Mayorca.


 

Para mayor información acerca de Caracas Quiere Café, los interesados pueden ingresar a www.caracasquierecafe.com y seguirnos como @ccsquierecafe en Instagram, Facebook, Tiktok y YouTube.

 


Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.