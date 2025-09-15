Great Place to Work® reveló Los Mejores Lugares para Trabajar™ en Venezuela y en América Latina 2025

La
autoridad global en cultura organizacional, dio a conocer los resultados de su
estudio sobre clima y cultura dentro de las empresas durante este 2025, luego
de encuestar a más de 9 mil colaboradores de 41 empresas dentro de Venezuela.
Prensa. Eyisbel Rincones
Great Place to Work® Venezuela,
con presencia en el país desde el 2005 y con más de 3 décadas a nivel mundial
en investigación innovadora y datos, acompañando a las
organizaciones en el proceso de convertirse en grandes lugares de trabajo,
presentó el ranking del período marzo 2024 a marzo 2025, que se conformó luego
de medir el ambiente y cultura de 41 organizaciones de diferentes sectores del
país, para valorar su clima laboral.
En total fueron 9.764
colaboradores que brindaron su percepción de forma confidencial y a través
de la encuesta Trust Index©, acerca de su experiencia en
relación con los aspectos clave del modelo: Confianza, Orgullo y Compañerismo.
Las organizaciones que, de acuerdo a sus resultados, lograron obtener el sello
Certified™, aplicaron directamente a la lista de Los Mejores Lugares para
Trabajar™ en Venezuela 2025, y 20 de ellas lograron posicionarse: 10
organizaciones dentro la lista de “Hasta 150 colaboradores” y 10 organizaciones
en la de “Más de 150 colaboradores”.
“Las
organizaciones que hemos reconocido en Venezuela destacan por su cultura y
gestión de personas, y sirven de inspiración al resto de organizaciones
para que se sumen al objetivo de Great Place to Work® de construir un
mundo mejor, más justo y con igualdad de oportunidades para todos”, destacó
Irene Mossi, gerente general de GPTW en Venezuela.
Organizaciones dentro la lista de
“Hasta 150 colaboradores”:
1. Chévere Salud C.A (Salud)
2. Grupo Parawa (Otro)
3. SC Johnson & Son de Venezuela (Manufactura
y Producción)
4. Zetta (Tecnologías de la información)
5. Ávila Tek (Ingeniería)
6. Alimentos Internacionales (Manufactura
y Producción)
7. Andromeda Ventures (Otros)
8. PedidosYa (Tecnologías de la
información)
9. Consorcio Medisolutions (Salud)
10. Robin Agency (Mercadeo y Publicidad)
Organizaciones dentro la lista de “Más
de 150 colaboradores”:
1.
DHL Express (Transporte)
2.
Grupo Landa (Manufactura y Producción)
3.
Zoom International Services
C.A. (Transporte)
4.
Laboratorio Cofasa S.A. (Biotecnología
y farmacéutica)
5.
Bancaribe (Servicios
financieros y seguros)
6.
Linde Venezuela (Manufactura y Producción)
7.
Banplus Banco Universal C.A. (Servicios
financieros y seguros)
8.
Pharmetique Labs (Biotecnología
y farmacéutica)
9.
Interamericana de Cables
Venezuela S.A. (Manufactura
y Producción)
10.
Calox International (Biotecnología
y farmacéutica)
La encuesta Trust Index© de la firma,
validada y estandarizada a nivel mundial, permite a una organización
obtener una radiografía clara de la experiencia de sus colaboradores. Los
resultados no son solo un diagnóstico, sino una herramienta para tomar
decisiones acertadas, basadas en datos reales de la experiencia de la gente. Una buena cultura, medida y gestionada con el
Trust Index©, genera un
círculo virtuoso: empleados felices → mejor desempeño → clientes satisfechos →
más resultados de negocio.
Durante este
2025, algunas de las empresas posicionadas en el ranking local, lograron
obtener posiciones en el ranking de América Latina, celebrado recientemente en
Buenos Aires, Argentina, el cual representó la experiencia de 4.3 millones de
colaboradores de la región, como Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica y el
Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela. Para este ranking, las empresas fueron divididas en categorías según
su tamaño: pequeñas y medianas (de 50 a 499 colaboradores) y grandes (más de
500).
Empresas con presencia en Venezuela
en el segmento Grandes Empresas (500+ empleados):
·
DHL Express – posición #1
·
PedidosYa – posición #3
·
SC Johnson – posición #26
·
Linde Plc – posición #50
·
Zoom International Services C.A. –
posición #72
·
Pharmetique Labs – posición #86
Empresas
venezolanas en el segmento Pequeñas y Medianas Empresas (50-499 empleados):
·
Chévere
Salud, C.A. – posición #12
·
Grupo
Landa – posición #14
·
Grupo
Parawa – posición #17
·
Laboratorio
Cofasa S.A. –
posición #38
·
Avila
Tek – posición #78
Great Place to
Work® Venezuela seguirá impulsando su modelo y plataforma exclusivos y
patentados, para ofrecer la Certificación y las Listas de mejores lugares para
trabajar más respetadas en el mundo. Para conocer más de la firma en Venezuela:
https://www.greatplacetowork.com.ve/
o a través de su cuenta de Instagram: @greatplacetowork_vzla.