Great Place to Work® reveló Los Mejores Lugares para Trabajar™ en Venezuela y en América Latina 2025

La autoridad global en cultura organizacional, dio a conocer los resultados de su estudio sobre clima y cultura dentro de las empresas durante este 2025, luego de encuestar a más de 9 mil colaboradores de 41 empresas dentro de Venezuela.

Prensa. Eyisbel Rincones

Great Place to Work® Venezuela, con presencia en el país desde el 2005 y con más de 3 décadas a nivel mundial en investigación innovadora y datos, acompañando a las organizaciones en el proceso de convertirse en grandes lugares de trabajo, presentó el ranking del período marzo 2024 a marzo 2025, que se conformó luego de medir el ambiente y cultura de 41 organizaciones de diferentes sectores del país, para valorar su clima laboral.

En total fueron 9.764 colaboradores que brindaron su percepción de forma confidencial y a través de la encuesta Trust Index©, acerca de su experiencia en relación con los aspectos clave del modelo: Confianza, Orgullo y Compañerismo. Las organizaciones que, de acuerdo a sus resultados, lograron obtener el sello Certified™, aplicaron directamente a la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en Venezuela 2025, y 20 de ellas lograron posicionarse: 10 organizaciones dentro la lista de “Hasta 150 colaboradores” y 10 organizaciones en la de “Más de 150 colaboradores”.

“Las organizaciones que hemos reconocido en Venezuela destacan por su cultura y gestión de personas, y sirven de inspiración al resto de organizaciones para que se sumen al objetivo de Great Place to Work® de construir un mundo mejor, más justo y con igualdad de oportunidades para todos”, destacó Irene Mossi, gerente general de GPTW en Venezuela.

Organizaciones dentro la lista de “Hasta 150 colaboradores”:

1. Chévere Salud C.A (Salud)

2. Grupo Parawa (Otro)

3. SC Johnson & Son de Venezuela (Manufactura y Producción)

4. Zetta (Tecnologías de la información)

5. Ávila Tek (Ingeniería)

6. Alimentos Internacionales (Manufactura y Producción)

7. Andromeda Ventures (Otros)

8. PedidosYa (Tecnologías de la información)

9. Consorcio Medisolutions (Salud)

10. Robin Agency (Mercadeo y Publicidad)

Organizaciones dentro la lista de “Más de 150 colaboradores”:

1. DHL Express (Transporte)

2. Grupo Landa (Manufactura y Producción)

3. Zoom International Services C.A. (Transporte)

4. Laboratorio Cofasa S.A. (Biotecnología y farmacéutica)

5. Bancaribe (Servicios financieros y seguros)

6. Linde Venezuela (Manufactura y Producción)

7. Banplus Banco Universal C.A. (Servicios financieros y seguros)

8. Pharmetique Labs (Biotecnología y farmacéutica)

9. Interamericana de Cables Venezuela S.A. (Manufactura y Producción)

10. Calox International (Biotecnología y farmacéutica)

La encuesta Trust Index© de la firma, validada y estandarizada a nivel mundial, permite a una organización obtener una radiografía clara de la experiencia de sus colaboradores. Los resultados no son solo un diagnóstico, sino una herramienta para tomar decisiones acertadas, basadas en datos reales de la experiencia de la gente. Una buena cultura, medida y gestionada con el Trust Index©, genera un círculo virtuoso: empleados felices → mejor desempeño → clientes satisfechos → más resultados de negocio.

Durante este 2025, algunas de las empresas posicionadas en el ranking local, lograron obtener posiciones en el ranking de América Latina, celebrado recientemente en Buenos Aires, Argentina, el cual representó la experiencia de 4.3 millones de colaboradores de la región, como Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica y el Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Para este ranking, las empresas fueron divididas en categorías según su tamaño: pequeñas y medianas (de 50 a 499 colaboradores) y grandes (más de 500).

Empresas con presencia en Venezuela en el segmento Grandes Empresas (500+ empleados):

· DHL Express – posición #1

· PedidosYa – posición #3

· SC Johnson – posición #26

· Linde Plc – posición #50

· Zoom International Services C.A. – posición #72

· Pharmetique Labs – posición #86

Empresas venezolanas en el segmento Pequeñas y Medianas Empresas (50-499 empleados):

· Chévere Salud, C.A. – posición #12

· Grupo Landa – posición #14

· Grupo Parawa – posición #17

· Laboratorio Cofasa S.A. – posición #38

· Avila Tek – posición #78

Great Place to Work® Venezuela seguirá impulsando su modelo y plataforma exclusivos y patentados, para ofrecer la Certificación y las Listas de mejores lugares para trabajar más respetadas en el mundo. Para conocer más de la firma en Venezuela: https://www.greatplacetowork.com.ve/ o a través de su cuenta de Instagram: @greatplacetowork_vzla.