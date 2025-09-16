Llega el Segundo Encuentro de Salud Deportiva WELLNEST Familiar

Organizado por la empresa de servicios Nest Coworking, la actividad busca promover un estilo de vida saludable, a través de actividades deportivas, charlas de salud, entre otras. También habrá espacio para la gastronomía, el emprendimiento y un área dedicada a las mascotas.





Prensa. Leonisia Cusati



En un esfuerzo por promover el bienestar integral y la actividad física, Nest Coworking, un referente en el ecosistema de coworking en Caracas, anuncia la celebración del segundo encuentro de salud deportiva "Domingo WELLNEST Familiar" en la emblemática Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes.





El evento multidisciplinario se realizará el próximo domingo 21 de septiembre de 2025 y será un espacio de formación, didáctico y de entretenimiento, totalmente gratuito y abierto a toda la familia.





Las actividades se enmarcan en la iniciativa Nest Coworking, el servicio empresarial con cinco años de trayectoria, enfocado en la capacitación y el desarrollo profesional con cinco pilares de contenido: marketing, tecnología, finanzas, negocios y salud.





“Atendiendo a nuestra arista de salud, decidimos llevar a cabo este segundo encuentro fuera de nuestra sede, ya que la primera edición superó todas nuestras expectativas”, afirmó Gabriela Rojas, Gerente de Operaciones de Nest, al tiempo que recalcó “el epicentro del evento es demostrar que la actividad física forma parte de la salud integral”.





Cinco áreas temáticas y una programación multidisciplinaria

El WELLNEST Familiar se desarrollará de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y contempla cinco estaciones principales, cada una dedicada a un aspecto clave de la salud y el bienestar.





1. Zona Deportiva: será el epicentro de la actividad física, pilar fundamental de la salud integral. Se ofrecerán seis disciplinas deportivas: yoga, bailoterapia, fit combat, ejercicios funcionales, glúteos y ritmos brasileños, esta última como parte del intercambio cultural entre Brasil y Venezuela.





2. Orientación en Salud: este espacio estará dedicado a la prevención y la formación, con la participación de reconocidos profesionales médicos que ofrecerán micro charlas sobre temas de interés, en áreas como: cardiología, endocrinología, traumatología, nutrición y, de manera destacada, odontología, subrayando la importancia de la salud bucal en el rendimiento y bienestar general. También se sumarán expertos en medicina deportiva y psicología.





3. Nutrición y Gastronomía: con emprendedores y marcas reconocidas que ofrecerán degustaciones y venta de productos saludables. Empresas Polar, con la marca Dog Gourmet; Café San Domingo, además de emprendimientos como Crocante Fit, que elabora arepas de yuca, figuran entre los participantes.





4. Hogar y Bienestar: área dedicada a la presentación de marcas y servicios de aliados comerciales como Bancamiga, empresas de inteligencia artificial e incluso la Editorial Araca, que presentará una micro charla sobre su libro "Gimnasia Cerebral".





5. Salud PET: dada la popularidad de este segmento, se ha creado una estación exclusiva para las mascotas y sus dueños, donde destacadas empresas del rubro, ofrecerán información sobre nutrición y cuidado animal.





De esta manera, y a lo largo de la Plaza Alfredo Sadel, se dispondrán 20 carpas temáticas, donde los asistentes podrán disfrutar de una variedad de actividades simultáneas, conectadas con la programación de la tarima principal; además de degustaciones, expendio de productos para la salud y el bienestar, para las mascotas; espacio para el emprendimiento, las marcas artesanales y mucho más.





Logística y apoyo institucional

A los fines de garantizar seguridad a los más de 1000 asistentes que se espera participen de la actividad, la marca organizadora del WELLNEST Familiar ha establecido una alianza con la Alcaldía de Baruta, en cuanto al resguardo policial para ese día, además de la vigilancia privada con que cuenta Nest Coworking.





En relación al estacionamiento, “se ha convenido con la empresa de parquímetros Cittapp, cuyos tickets llevarán un código QR con la invitación al evento y brindarán valet parking”, agrega Rojas.





El encuentro contará con la presencia de las embajadoras Nest, Hilenia Andrades y Mariángel Ruiz, y tendrá como presentadores a Graciela Beltrán Carías y Miguel Zambrano, destacados periodistas.





Con este tipo de iniciativas, Nest no solo refuerza su slogan "ser un lugar donde crecen tus ideas", sino que también se consolida como un actor socialmente responsable, promoviendo la salud y el bienestar en la comunidad.





Conoce más de Nest Coworking

Nest Coworking, se fundó hace 5 años en Caracas, bajo el concepto innovador de alquilar áreas de trabajo por horas, días y meses. Cuenta con dos sedes: la principal, ubicada en el Centro Financiero Madrid, y en la Torre Jalisco, ambas en Las Mercedes.





Fue uno de los primeros coworking en Caracas y “la ventaja competitiva con respecto a los demás, ha sido el de mantenernos en la línea corporativa. Si bien es cierto que existen otros con el mismo estilo visual, la diferencia está en las normas y la operatividad”, apunta Rojas, quien es licenciada en Administración Comercial con una especialización en Marketing y Publicidad, ostenta el cargo de Gerente de Operaciones de Venta de Nest Coworking.





Le acompañan 14 personas en ambas sedes y sus espacios son visitados por clientes en edades comprendidas entre 30 y 50 años “son personas que buscan crecer y relacionarse para poder desarrollarse profesionalmente”, subrayó Rojas.





Síguelos en su cuenta en Instagram @nest_vzla.