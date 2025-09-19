HClinic celebra su 5to aniversario con la incorporación de la Multiplataforma de alta gama Exion de la empresa BTL Estética

El centro HClinic se posiciona en el área de la medicina estética facial y corporal, al incorporar el moderno equipo EXION, con tecnología desarrollada por la empresa checa-inglesa BTL, con más de 30 años en la fabricación de equipos en el mercado internacional.





Prensa. Leonisia Cusati

HClinic, centro médico estético y depilación láser, celebra sus cinco años de fundado en el país, con la incorporación del equipo EXION, una multiplataforma que permite usar de manera combinada la radiofrecuencia monopolar y ultrasonido dirigido, basado en un Algoritmo de Inteligencia Artificial para la entrega segura de energía, como herramienta para potenciar excelentes resultados en los pacientes y lograr producir ácido hialurónico natural en 224%. “Ofrecemos respuestas oportunas a las inquietudes estéticas de nuestros pacientes y, sobre todo, de la mano con la innovación y tecnología”, subraya el doctor Hernán Mendoza, fundador y director médico de HClinic.





La novedad del equipo EXION es la Inteligencia Artificial. “Nos permite realizar procedimientos más seguros, nos da márgenes y orienta el diagnóstico en cada paciente, obteniendo los resultados proporcionales esperados”, explica el especialista en medicina estética.

Rejuvenecimiento inteligente

El equipo EXION es utilizado para el área de rejuvenecimiento integral: mejorar la flacidez, la calidad de la piel, el efecto lifting. “Es tan versátil que también nos permite trabajar grasa localizada, reducción de medidas y llegar a esa grasa difícil de eliminar. Pronto integraremos el rejuvenecimiento íntimo, también importante para la mujer”, revela el médico estético Hernán Mendoza.





Comenta que, actualmente, los tratamientos estéticos se están aplicando de manera más anticipada. “Mientras más jóvenes nos sometamos a este tipo de tratamiento, mayor será la prevención y menores las incidencias y patologías. Hoy por hoy, el estimular la producción de colágeno y elastina es lo que se ha considerado un rejuvenecimiento inteligente. La tendencia de la medicina estética actual es lograr estimular nuestra piel, para que, de forma natural, restaure la capacidad de producción de colágeno y elastina”, enfatizó Mendoza.





Es importante señalar que, EXION BTL es el único dispositivo demostrado científicamente que estimula la producción de ácido hialurónico natural, por lo que prepara la zona donde se desea mayor volumen para que sea menor la cantidad necesaria de material sintético inyectado.

Características técnicas y bondades

El equipo consta de una tecnología de radiofrecuencia fraccionada, con microagujas que llegan a estratos de la dermis, donde están las células que se necesitan estimular para que produzcan colágeno y elastina, así lo informó Nelyam Telleria, representante de BTL Estética.





Los resultados son inmediatos puesto que alcanza temperaturas hasta 75 grados de manera fraccionada por debajo de la piel, con lo cual brinda un efecto de tensión generada por el calor. “Observaremos, por ejemplo, la elevación de los pómulos, la atenuación del surco nasogeniano” comenta doctor Mendoza.





Precisa que antes de aplicar estos tratamientos, es importante la evaluación previa con el especialista, para determinar el diagnóstico, y luego proceder a aplicarlo en cada paciente. Está dirigido a mayores de edad y el número de sesiones dependerá de cada diagnóstico, pero en promedio, son recomendados mínimo 4 y máximo 12, para garantizar excelentes resultados. La sesión tiene una duración de 45 minutos y dependerá de la zona que se esté aplicando el tratamiento.





Luego de cada sesión, el paciente puede incorporarse a su actividad diaria, sin embargo, hay restricciones en el aspecto corporal y facial en lo que se refiere a no recibir los rayos del sol, no hacer ejercicio, con el fin de evitar reacciones inesperadas.

En cuanto a las contraindicaciones, se recomienda no aplicar este tipo de tratamiento en personas embarazadas, en pacientes con cuadros infecciosos o virales, que tengan marcapasos, entre otros casos.





HClinic y sus orígenes

HClinic es un centro de medicina estética y depilación láser, fundado hace 5 años en Barquisimeto, por el doctor Hernán Mendoza, médico cirujano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, núcleo Barquisimeto, con estudios ampliados en España, donde se especializó en medicina estética.





Hace 3 años, HClinic se extendió a Caracas. El centro cuenta con 14 áreas que comprenden: consultorios médicos, especialidades de medicina estética, armonización facial, ecografía facial, ecografía integral, depilación láser, fotónica y cubículos de estética corporal propiamente. Pronto incorporarán espacios y equipos para ginecología estética, consulta de oftalmología y cirugía plástica ocular.





“Nos comprometemos a hacer medicina estética con ciencia médica, porque me permite diagnosticar otras patologías y referirlos a otros médicos como internistas, oncólogos, ginecólogos, etc. Detrás de la medicina estética hay una ciencia tan profunda que nos retrocede a los estudios universitarios”, manifestó Mendoza.





Acerca de BTL Estética

BTL Estética Venezuela es una sucursal de la empresa BTL Industries, líder mundial en la fabricación y distribución de equipos médicos y estéticos, que ofrece soluciones no invasivas para la escultura corporal, el rejuvenecimiento facial, la mejora de la piel y el bienestar íntimo, a través de tecnologías innovadoras.





La compañía con más de 30 años en el mercado, tiene presencia en más de 80 países, y cuenta con certificaciones internacionales de la FDA, de Estados Unidos, así como de la Unión Europea.

Para mayor información: @btlesteticavenezuela @hclinic.vzla