Productores de ganado, cerdos, aves y acuícolas buscarán oportunidades de exportación en el PAI Summit Venezuela 2025

Prensa. Ricardo Graffe.

Los productores de proteína animal en Venezuela se reunirán el próximo mes de octubre para compartir experiencias y diseñar estrategias que les permita optimizar su participación en el mercado internacional. Los destacados profesionales que integran el Comité Académico del evento resaltaron la importancia de unir voluntades entre los sectores ganadero, avícola, porcino y acuícola, en medio de une economía dinámica que requiere innovaciones de parte el empresariado nacional.





El economista agrícola, además de experto en ganadería bufalina y asesor de los gremios ganaderos del país, Carlos Calles, indicó que para avanzar en la productividad nacional es necesario entender el potencial que tiene Venezuela en materia ganadera y deslastrarse de esa visión tan apegada al sector petrolero.





“Debemos valorar nuestro potencial real porque tenemos 33 millones de hectáreas disponibles para la ganadería, con toda el agua del mundo, tierras muy fértiles y una vocación ganadera de 500 años. Además hemos avanzado mucho en materia bufalina y nos hemos convertido en el rebaño más grande del continente americano”, celebró.





Uno de los grandes referentes del sector avícola con una amplia trayectoria y un enfoque innovador en la industria nacional, Simón Leal, señalo que en este encuentro los actores del sector pecuario se organizarán para lograr las certificaciones necesarias para aumentar la participación de Venezuela en el mercado internacional. “El mundo está ávido de productos avícolas y ahí es donde debemos competir. En el exterior se necesitan más de cinco millones de toneladas en carne de pollo y nuestra producción máxima ha sido un millón 200mil toneladas, es decir, cuatro veces la producción de Venezuela, claro que podemos entrar en ese mercado pero debemos organizarnos”, explicó.





Impulsarán la productividad en PAI Summit Venezuela 2025

En este escenario de oportunidades y de consolidación de los sectores productivos en Venezuela, la empresa Innovagro; integrada por los talentosos productores de los principales eventos académicos y comerciales del sector agropecuario de los últimos años, anuncia la realización del PAI Summit Venezuela del 22 al 24 de octubre de 2025 en el hotel Hesperia WTC Valencia. Una novedosa cumbre que reunirá a todos los proveedores y productores de proteína de origen animal; ganadería, acuicultura, aves y cerdos.





“Vamos a reunir a todos los sectores en un mismo evento porque en su mayoría los proveedores y empresarios de la industria comparten dos, tres y hasta cuatro nichos de producción en el país. Por eso seguimos promoviendo la educación de los integrantes de las áreas operativas de la industria primaria y la productividad de las empresas a través de la sostenibilidad, el encadenamiento productivo y los mercados internacionales”, indicó Alexander Teles, director de Innovagro.





En el mundo no es primera vez que en un mismo espacio convergen todos los productores de proteína de origen animal para compartir experiencias e impulsar modelos operativos funcionales para todos los sectores. Existen experiencias positivas en Brasil, Ecuador, Alemania, Asia, México, Estados Unidos e Italia y por primera vez este nuevo formato llega a Venezuela. “La idea es aterrizar las necesidades que tenemos en el país. Esta plataforma tendrá foros donde se presentarán casos de realidad venezolana que serán discutidos por profesionales nacionales e internacionales para ofrecer respuestas más consolidadas a los asistentes quienes luego podrán ir al campo a plantear esas soluciones”, señaló Teles.