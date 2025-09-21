 La Palermera abre su ciclo de programación con Reis Bélico - SenderosdeApure.Net

La Palermera abre su ciclo de programación con Reis Bélico

Prensa. Leonisia Cusati.


El próximo 27 de septiembre en la Sala Experimental del Museo de Bellas Artes el sello discográfico La Palermera presentará a su artista Reis Bélico en medio de una velada en la que arte y ciudad serán el marco de una experiencia para vivir la música. La Palermera, tras un año de trabajo consistente, marcará con esto el inicio de una serie de conciertos e iniciativas en las que presentará su portafolio de talentos. A partir de las 12 del mediodía, se activará la zona gourmet, junto a música y artistas de La Palermera, para al final de la tarde dar paso a Reis Bélico.


 

Reis Bélico, nombre artístico de Rubén Darío Guzmán Barreto, es un destacado intérprete y compositor que abarca géneros como hip hop, rap, R&B, reggae, dance Hall y trap, y su nombre artístico refleja su esencia: "Reis" simboliza la restauración de ideales profundos, mientras que "Bélico" representa la intensidad y protesta que caracterizaron sus primeras letras. Desde niño comenzó a escribir poemas, descubriendo su talento para transformar emociones y experiencias en música. Su inspiración proviene de su vida cotidiana, los cambios sociales y las complejidades del ser humano. Su compromiso y su capacidad para transmitir mensajes poderosos lo han convertido en un referente del hip hop venezolano.


 

La Palermera, casa discográfica al servicio del talento nacional, actualmente promueve y respalda el trabajo de más de una decena de artistas. En este sentido, su trabajo se extiende en términos prácticos a una suerte de de hub creativo para el talento musical venezolano, y amplía su alcance a áreas como la gestión cultural y el rescate patrimonial con un profundo sentido de arraigo hacia el país.


 

En esta ocasión, La Palermera brindará al público caraqueño la oportunidad de disfrutar de una experiencia que incluirá, zona Gourmet, le permitirá al público conectar con el arte y la ciudad, y al mismo tiempo será la vitrina de su portafolio de músicos como antesala al concierto de Reis Bélico. La cita será el próximo 27 de septiembre a partir de las 12 m, en la Sala Experimental del Museo de Bellas Artes. Las entradas estarán a la venta a través del 0424.247.8311 y 0424.247.98.16

 


Más información @LaPalermera en Instagram


