Nueve Noventa alumbra la escena musical con “Luces”

Prensa. Zigmaz
En la misión de cumplir un reto auto impuesto de lanzar un tema cada 40 días la banda Nueve Noventa (990) estrenó su nuevo sencillo “Luces” el pasado 19 de agosto por todas las plataformas de distribución digital. Este sería el cuarto sencillo que publican en lo que va de 2025 precedidos por los lanzamientos de “Bruja”, “Ojos” y su rock-joropo “Herramienta”.
La idea de la canción surgió hace mucho tiempo incluso antes de la fundación de Nueve Noventa, cuando Alejandro Torres - baterista de la banda - pertenecía a otra agrupación llamada “Knosh” donde fungió como músico de sesión para grabar la percusión del tema “Luces”. Lamentablemente esta agrupación no pudo continuar adelante por temas personales lo que llevó al fin del proyecto en 2017. Sin embargo, en vísperas del año 2025 los compositores originales José Zapata y Carlos Timaury, ambos fuera de Venezuela, deciden entregarle la letra y la composición de este tema a su antiguo compañero Torres para que lo use con Nueve Noventa.
Al presentar “Luces” al resto de los integrantes Joshua González (vocalista y guitarrista), José San Martín (bajo) y Armando Alvarado (guitarra), decidieron desglosarlo y hacer suyo el tema cada quien a su manera dejando su huella con sus arreglos musicales, conservando la idea del tema pero impregnándolo de la marca que caracteriza a 990.
Lo que dio como resultado un tema movido con una letra que habla acerca de ver la respuesta en una luz al final del tunel y por más difícil que sea llegar a ella, aunque es más fácil quedarse cómodo en las sombras, la decisión está tomada en dirigirte a ese destino y ya no hay vuelta atrás. Esta composición armoniza con el mensaje de autoconocimiento y espiritualidad que viene llevando la banda a través de su rock.
A continuación el enlace de la canción en Spotify:
La grabación de “Luces” se realizó con la ayuda del maestro Christophe Amalvy (@chrisamalvy), quien habría participado como ingeniero de sonido en temas anteriores de la banda como “Furia”, “Fuego” y “Luna”, pero esta vez participaría en capturar el sonido de la batería. Por otro lado, Nueve Noventa sigue confiando en Ricardo Pérez (@_ricardosan66_) para la grabación de las guitarras, y el bajo grabado en el estudio personal de José San Martín. La canción fue mezclada y masterizada por Joshua González. El fotógrafo Damián Hernández (@dami.flecha) nuevamente fue el encargado de la imagen para este single. La portada de “Luces” fue diseñada por un prompt de Inteligencia Artificial la cual ilustra a detalle el tema. Nueve Noventa seguirá esforzándose para cumplir el plazo que se impusieron ellos mismos de lanzar una canción cada 40 días, hasta completar lo que sería su segundo álbum de estudio.
Crédito de fotografía: Damián Hernández