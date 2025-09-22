Nueve Noventa alumbra la escena musical con “Luces”

La idea de la canción surgió hace mucho tiempo incluso antes de la fundación de Nueve Noventa, cuando Alejandro Torres - baterista de la banda - pertenecía a otra agrupación llamada “Knosh” donde fungió como músico de sesión para grabar la percusión del tema “Luces”. Lamentablemente esta agrupación no pudo continuar adelante por temas personales lo que llevó al fin del proyecto en 2017. Sin embargo, en vísperas del año 2025 los compositores originales José Zapata y Carlos Timaury, ambos fuera de Venezuela, deciden entregarle la letra y la composición de este tema a su antiguo compañero Torres para que lo use con Nueve Noventa.



