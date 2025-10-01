El Mambo se mezcla con el Afrobeat en “Por Teléfono No”, el nuevo single de Caluu C. y Karetta el Gucci

Prensa. HA Comunicaciones

La artista española Caluu C., una de las voces emergentes con mayor proyección en el urbano, une fuerzas con Karetta el Gucci, figura clave del Mambo dominicano, para presentar “Por Teléfono No”, una colaboración que mezcla el Mambo con sonidos del Afrobeat, en un tema que ya está conquistando oídos dentro y fuera de España.





La canción relata la intensidad de una relación a distancia en la que solo el teléfono mantiene viva la conexión entre dos amantes. Una historia cotidiana que se transforma en una experiencia musical vibrante, cargada de deseo, tensión emocional y una energía que invita a bailar.





Con su voz cálida y una estética sensual, Caluu C. se consolida como una de las grandes promesas del nuevo pop urbano español, tras superar el millón de reproducciones con su tema anterior “Peón”. A su lado, Karetta el Gucci, con más de 400.000 oyentes mensuales y millones de escuchas en plataformas digitales, aporta carisma, flow y autenticidad en una colaboración que desborda química artística.

https://youtu.be/SrCc2LTCgIA? si=TsU6FxphVHWBPi6T





Antes del lanzamiento, los artistas generaron una fuerte expectación en redes sociales con una campaña dinámica y creativa que incluía llamadas ficticias y adelantos visuales que lograron conectar con una audiencia amplia y una narrativa picantona entre ambos artistas, que está dando que hablar entre sus seguidores. Esta estrategia encendió las plataformas, generando conversación orgánica y anticipando el éxito del tema.





Desde su publicación, “Por Teléfono No” ha recibido una excelente acogida, con mensajes de apoyo de oyentes de todo el mundo y un crecimiento sostenido en escuchas y compartidos. La propuesta ha llamado la atención por su sonido fresco y global, así como por la calidad de su videoclip oficial y el universo visual que lo acompaña.





Además del videoclip, el lanzamiento se refuerza con contenido exclusivo detrás de cámaras y una estrategia de colaboración cruzada en redes para amplificar su alcance. Con “Por Teléfono No”, Caluu C. y Karetta el Gucci firman una de las colaboraciones más atractivas del año, una combinación de sensualidad, ritmo y emoción que consolida a ambos artistas como referentes de la nueva escena latina y urbana.