La Palermera se constituye como un espacio para la creación artística

La disquera que trabaja desde hace más de un año en proyectar el trabajo de sus artistas en el panorama nacional e internacional.





Prensa. Leonisia Cusati

Con el espíritu familiar que les caracteriza, el sello discográfico La Palermera abrió las puertas de sus espacios de trabajo en Caracas para un encuentro con la prensa, en el que expusieron los planes que tienen previsto desarrollar a corto y mediano plazo, en sus tres sedes (Caracas, Puerto Cabello, Adícora), los cuales cuentan con estudios de grabación para música, podcasts y contenido audiovisual, salas de ensayo y otros espacios requeridos para la producción musical de su staff artístico.





La Palermera es un sello discográfico venezolano creado por y para artistas. Nace en 2024, con un profundo sentido de arraigo a la venezolanidad y con un modelo de negocios que pretende salvaguardar, en gran medida, el patrimonio intelectual, producto del trabajo artístico.





De cara al talento, esto decanta en compromisos contractuales más amables, y en ese sentido, tras una inversión en los recursos necesarios para el desarrollo del producto, la relación se convierte en un “ganar-ganar”, tal y como lo reafirmó Reis Bélico, uno de los miembros del staff de la marca. Tanto en la concepción física como conceptual de La Palermera, se busca que el hecho musical ocurra sin elementos que distraigan al artista del quehacer creativo.





Esta casa discográfica al servicio del talento nacional, actualmente promueve y respalda el trabajo de más de una decena de artistas. Tal como lo puntualizó Donato Palermo -CEO de La Palermera, su trabajo se extiende en términos prácticos a una suerte de de hub creativo para el talento musical venezolano, y amplía su alcance a áreas como: la gestión cultural y el rescate patrimonial, con un profundo sentido de arraigo hacia el país.





Entre los planes a corto plazo se encuentran, motorizar proyectos musicales de su staff artístico que aún no han visto la luz; proyectar a su talento tanto en Venezuela como en escenarios nacionales e internacionales; trabajar en concertar más colaboraciones artísticas y constituirse en una vitrina que genere diversas actividades para mostrar su trabajo.





El próximo sábado 27 de septiembre, arte y ciudad se conjugan con La Palermera presenta, para ofrecer al público caraqueño una experiencia que incluirá zona Gourmet, una variedad de músicos de su portafolio como antesala al concierto de Reis Bélico. La cita será este sábado, a partir de las 2pm en la Sala Experimental del Museo de Bellas Artes.





Más información @LaPalermera en Instagram y en www.lapalermera.com