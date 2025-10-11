Farmatodo renueva su compromiso en la lucha contra el cáncer de mama

Con el firme propósito de generar conciencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama, Farmatodo anuncia la quinta edición de su campaña “Una Mano al Pecho”, una iniciativa solidaria que durante el mes de octubre destinará el 1% de las ventas de más de 400 productos seleccionados a siete fundaciones venezolanas dedicadas a la atención y acompañamiento de pacientes oncológicos.

Respaldada por aliados comerciales y más de 16 marcas participantes, la campaña reafirma el compromiso de la cadena de farmacias con la salud y el bienestar de los venezolanos. Las marcas que se suman este año son: DAC 55, "0" Calorías Montalbán, Bios Pharmaceutic, Carefree, Dermox Hydra Plus, GENVEN-Citrato de Magnesio, GYNOTRAN, INTYLACT, Kotex, Lady Speed Stick, Lubriderm, Nosotras, Pond’s, PSICOFARMA, Vaseline, además de los productos de la marca Farmatodo.

“En Farmatodo, nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas. El cáncer de mama es una realidad que afecta a millones a nivel global y estamos convencidos de que la prevención es fundamental. Gracias a la unión de aliados y clientes, creamos un impacto que trasciende la recaudación de fondos: contribuimos a la salud y al futuro de muchos pacientes y familias venezolanas”, expresó Claudia Paludi, directora de mercadeo de Farmatodo.

En el 2024, la campaña recaudó más de 60.000 dólares, superando las expectativas. Para este año, Farmatodo proyecta un crecimiento del 15% en los aportes, los cuales serán distribuidos equitativamente entre las fundaciones FAMAC, FUNCAMAMA, SenosAyuda, SenoSalud, Sociedad Anticancerosa de Anaco, Oncoaliado y la recientemente incorporada Sociedad Anticancerosa de Venezuela, ampliando así el alcance de la iniciativa.

Las siete organizaciones beneficiarias desarrollan una labor fundamental en Venezuela, ofreciendo diagnósticos oportunos, tratamientos, acompañamiento psicológico y campañas educativas que promueven la detección temprana, clave para salvar vidas.

Farmatodo invita a todos los venezolanos a sumarse a la campaña, adquiriendo productos identificados con el sello “Una Mano al Pecho” en cualquiera de sus farmacias a nivel nacional, así como en su aplicación móvil y portal web.

“Cada compra es un gesto de solidaridad que se transforma en esperanza y en una mejor calidad de vida para quienes enfrentan esta enfermedad”, concluyó Paludi.

