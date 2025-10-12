La Red Global de Talentos de la USB impulsará el fortalecimiento de su universidad

Más de 500 egresados en 13 países del mundo se reunieron para participar en el desarrollo y transformación de la USB

Prensa. Sol Comunicaciones.

La Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar, AEUSB, no se rinde ante la adversidad. Por el contrario, con la tecnología, la creatividad y el orgullo perenne por su Alma Mater, ha presentado la “Red Global de Talento de la USB”, en forma simultánea, en 13 países con la participación de más de 500 egresados, en forma presencial y on line.

La Asociación de Egresados de la USB, en Caracas se reunió presencialmente y, el Capítulo Europa, lo hizo en la Universidad Complutense de Madrid, España. Mineau Reyes, presidente de la AEUSB expuso el proyecto “Red Global de Talento de la USB”, muy bien valorado por los titulados que han visto en él, oportunidades de integración de más de 47 mil egresados, de los cuales, 30 mil residen en el exterior, de estrechar vínculos entre los graduados y continuar apoyando el desarrollo y transformación de la USB.

Como ponentes participaron egresados muy reconocidos y con altas responsabilidades en sus organizaciones. Entre ellos, Leo Corry, presidente de la Universidad Abierta de Israel; Andrés Guevara, presidente de BP Brasil y Alejandro Müller, investigador de referencia mundial en materiales y polímeros.

También fue expositor, Benjamín Scharifker, químico venezolano, muy querido y reconocido, premiado con la Orden Ernesto Mayz Vallenilla en su Primera Edición 2014, quien ha desarrollado una carrera como investigado. Fue rector de la Universidad Simón Bolívar y la UNIMET. Ha ejercido la gerencia en la educación superior y en el análisis y diseño de políticas públicas en ciencia, tecnología y educación superior. Es Individuo de Numero de la Academia Nacional de Ciencias, Física y Matemáticas de Venezuela.

Reyes ratificó que la Red de Talentos “es una iniciativa que nos conecta más allá de las fronteras y nos invita a transformar juntos el futuro de la USB”. Consideró que el encuentro reafirmó que “la USB nos formó y ahora, nosotros podemos ayudar a transformarla”, recordando que todos sus egresados llevan en las venas la misma sangre tipo USB Positivo, símbolo de identidad, pertenencia y compromiso con el futuro de la institución.