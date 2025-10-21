Nuevos episodios celebran el legado ítalo-venezolano

a través de mujeres que inspiran.





Prensa. Patricia Aloy.





La Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, en colaboración con Impact Hub Caracas, invitan a disfrutar de los nuevos episodios de la serie documental Herencia Italiana: una mirada a través de ellas, representadas por Esmeralda Vizzi, Giselle Petricca, Tiziana Polesel y Giuseppina Arcuri.





El proyecto nació con el propósito de mostrar cómo los valores de la herencia italiana se reflejan hoy en mujeres que enseñan, investigan, crean y emprenden. Cada testimonio encarna el espíritu de una Italia que no solo dejó huella en Venezuela, sino que continúa inspirando excelencia, compromiso y sentido de comunidad. En este espíritu, Herencia Italiana reconoce que la educación es más que una herramienta: es una forma de progreso. Es el medio por el cual el conocimiento, la constancia y la voluntad de superarse se transforman en fuerza colectiva. Las exponentes de esta serie lo demuestran al convertir sus sueños en acción y su trabajo en esperanza, honrando así nuestras raíces desde la excelencia.





En esta nueva entrega, Herencia Italiana explora las historias personales y profesionales de cuatro mujeres que rinden homenaje a la educación, el trabajo y la identidad como motores de progreso. Esmeralda Vizzi, profesora de Virología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y jefa del Laboratorio de Biología de Virus, representa la dedicación científica y el compromiso con el conocimiento como servicio público; su trayectoria combina rigor, pasión y vocación formadora. Giselle Petricca une el legado familiar con su labor en la Universidad Santa María como vicerrectora Administrativa, donde impulsa la innovación académica y reafirma su fe en una Venezuela próspera y solidaria, convencida de que educar es el mayor acto de amor hacia el país. Tiziana Polesel, empresaria y líder gremial, refleja una historia de trabajo y gratitud; desde la vicepresidencia de Fedecámaras, demuestra que retribuir al país es también una forma de esperanza. Giuseppina Arcuri encarna la fuerza de tres generaciones dedicadas a construir con esfuerzo, unión y afecto; su historia, entre talleres y tradiciones, evidencia que el agradecimiento y la constancia son parte esencial del legado que se transmite con orgullo.







Esta iniciativa es, ante todo, una mirada al presente y un reconocimiento al talento que florece en Venezuela, guiado por los valores del estudio, el esfuerzo, la creatividad y la colaboración. Estas mujeres son puentes entre dos naciones unidas por un mismo propósito: construir un futuro mejor desde raíces firmes y visión global. Celebramos no solo sus logros, sino su visión: la de una Italia que sigue viva en cada gesto de excelencia y en cada acto que fortalece los lazos entre nuestras comunidades.





Los episodios de Herencia Italiana: una mirada a través de ellas pueden disfrutarse en el canal de YouTube del Instituto Italiano de Cultura de Caracas https://www.youtube.com/@ istitutoitalianodiculturadicar y a través de su cuenta de Instagram @iiccaracas, además de en las plataformas digitales de las instituciones que conforman el Sistema Paese en Venezuela. Le invitamos cada lunes a disfrutar de un nuevo capítulo, disponible en nuestras redes sociales, que es posible gracias al apoyo de Doctor Construcción C.A., Euroamericana de Vinos C.A., Astoria Vini Venezuela y la Scuola S. Bolívar y G. Garibaldi.