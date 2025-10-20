 Dariel Amant, el nuevo rostro del R&B latino, presenta “Ando y Busco” - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

lunes, 20 de octubre de 2025

Dariel Amant, el nuevo rostro del R&B latino, presenta “Ando y Busco”

Prensa. HA Comunicaciones Agency

 Con una mezcla intensa de ritmos urbanos y letras que apuntan directo al corazón, el cantante, compositor y productor dominicano-estadounidense Dariel Amant lanza su nuevo sencillo “Ando y Busco”, una propuesta musical que se aleja de lo convencional para hablar sin rodeos de uno de esos momentos que muchos prefieren callar. 


El tema explora los matices de una relación paralela, ese terreno delicado en el que dos personas se encuentran fuera de sus vínculos formales, sabiendo que lo que viven no es sostenible, pero tampoco fácil de dejar. Con una base urbana cargada de ritmo y tensión emocional, "Ando y Busco" pone sobre la mesa una conversación incómoda pero necesaria. 


El personaje en la canción se planta firme, ya no quiere ser el secreto, pero también disfruta al máximo de esta situación llena de pasión. Con esta producción, el artista demuestra una vez más su capacidad para convertir situaciones cotidianas en piezas musicales con peso narrativo. "Ando y Busco" no es solo un tema para sonar en las plataformas, sino una invitación a mirar de frente esas decisiones que a veces se toman en la sombra. 

Este nuevo sencillo también marca un momento importante en la evolución musical de Dariel. Con un sonido más pulido, un enfoque más maduro y una narrativa clara, el artista urbano sigue consolidando su estilo, que combina la sensualidad del género con un fondo emocional cada vez más trabajado. El nombre artístico de Dariel no es casualidad. “Amant”, que en francés significa "amante", define no solo su estética sino su propuesta completa. Su música celebra el amor en todas sus formas, el romántico, el carnal, el confuso, el que duele, el que libera. 

Así como el corazón de un amante se abre a la vulnerabilidad, las propuestas de Dariel desnudan su alma, sin miedo al juicio, con la convicción de que ser honesto también es un acto de valentía. Sus raíces dominicanas y su vida en Nueva Jersey le han dado una mirada cultural amplia, que se refleja en su sonido, una fusión de R&B latino, Hip Hop y Pop que lo posiciona como pionero de una nueva ola urbana más introspectiva y emocional.  
Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.