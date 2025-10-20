Dariel Amant, el nuevo rostro del R&B latino, presenta “Ando y Busco”

Prensa. HA Comunicaciones Agency

Con una mezcla intensa de ritmos urbanos y letras que apuntan directo al corazón, el cantante, compositor y productor dominicano-estadounidense Dariel Amant lanza su nuevo sencillo “Ando y Busco”, una propuesta musical que se aleja de lo convencional para hablar sin rodeos de uno de esos momentos que muchos prefieren callar.





El tema explora los matices de una relación paralela, ese terreno delicado en el que dos personas se encuentran fuera de sus vínculos formales, sabiendo que lo que viven no es sostenible, pero tampoco fácil de dejar. Con una base urbana cargada de ritmo y tensión emocional, "Ando y Busco" pone sobre la mesa una conversación incómoda pero necesaria.

https://youtu.be/bC__76ehvW8? si=i__FOXJq0_tuGsTf





El personaje en la canción se planta firme, ya no quiere ser el secreto, pero también disfruta al máximo de esta situación llena de pasión. Con esta producción, el artista demuestra una vez más su capacidad para convertir situaciones cotidianas en piezas musicales con peso narrativo. "Ando y Busco" no es solo un tema para sonar en las plataformas, sino una invitación a mirar de frente esas decisiones que a veces se toman en la sombra.





Este nuevo sencillo también marca un momento importante en la evolución musical de Dariel. Con un sonido más pulido, un enfoque más maduro y una narrativa clara, el artista urbano sigue consolidando su estilo, que combina la sensualidad del género con un fondo emocional cada vez más trabajado. El nombre artístico de Dariel no es casualidad. “Amant”, que en francés significa "amante", define no solo su estética sino su propuesta completa. Su música celebra el amor en todas sus formas, el romántico, el carnal, el confuso, el que duele, el que libera.



