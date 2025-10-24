 UN TEMA EN EL QUE ELEVA SU VOZ POR LA IGUALDAD Y LA ALEGRÍA - SenderosdeApure.Net

viernes, 24 de octubre de 2025

UN TEMA EN EL QUE ELEVA SU VOZ POR LA IGUALDAD Y LA ALEGRÍA

David Alexander Leal R.

Promotor Radial Nacional.


La sensual y talentosa artista de pop urbano Sarodj presenta su nuevo sencillo "Baila", una vibrante y esperada canción donde la cantante eleva su voz en favor de la igualdad, la solidaridad y la alegría, invitando a todo el que escuche este contagioso hit a celebrar la vida.


La propuesta musical, producida por el conocido y respetado productor dominicano Nico Clínico, marca una evolución en la carrera de Sarodj, en este sencillo se evidencia claramente su gran potencial vocal, reafirmando así su lugar en el pop urbano latinoamericano. Desde los primeros compases, el tema transmite una energía arrolladora que conecta con el público a través de un mensaje universal: "No soy más que nadie, nadie es más que yo". Con esta poderosa frase, Sarodj invita a bailar, a vivir con intensidad y a construir comunidad desde el respeto y la empatía.


“Baila" es fiesta, es alegría. Su melodía contagiosa y su ritmo envolvente transforman cualquier espacio en una celebración de la vida. Para la expectativa de este sencillo Sarodj se adueñó de las calles de Santo Domingo, realizando una serie de vayas por toda la ciudad con una imagen tribal, junto a esa frase que seguramente resonará en nuestros corazones, "No soy más que nadie, nadie es más que yo".


Con Baila, Sarodj cierra el año 2025 con fuerza, consolidando su lugar como referente del pop urbano con conciencia social. "Baila" ya está disponible en todas las plataformas digitales.


Para seguir de cerca todas las novedades y su próxima gira promocional, puedes encontrar a Sarodj en redes sociales como @sarodjbertin.

Link YouTube:

https://music.youtube.com/watch?v=ZEfMhYQwy1E&si=JrpnE_M8faLAhwHY


 Artista : Sarodj 

Canción : Baila 
Género : Pop 
Compositora : Sarodj 
Productor : Nico Clínico 
Disquera : SB Visión Records / FB /DL
Eduardo Galindo Producciones.
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

