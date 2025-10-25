Los Strato estrenan su álbum “Cenizas En Mi Piel” con showcase en Maracay

Prensa. Cresta Metalica.

La celebración del lanzamiento de “Cenizas En Mi Piel” tendrá lugar en un showcase especial en Maracay, donde Los Strato presentarán en vivo por primera vez las canciones que conforman su esperado álbum debut. Este evento no solo marca la salida oficial del disco, sino que también simboliza la consolidación de la banda dentro de la escena rock venezolana. Con invitados especiales y un ambiente pensado para rendir tributo al Rock en todas sus formas.





La cita para celebrar este estreno será el sábado 18 de octubre de 2025, en La Hamburguesería, ubicado en el Parque Raúl Villanueva, Maracay, estado Aragua, Venezuela, a partir de las 7:30 p.m. La entrada tendrá un costo de $3.





Actualmente, la banda está conformada por: Fernando Sandoménico “Fer Strato” (Guitarra y Voz), Jesús Quijada (Bajo) y Salvador Rodríguez (Batería), consolidándose como un power trío con fuerza escénica y personalidad propia.





El álbum “Cenizas En Mi Piel” representa una evolución artística significativa, combinando composiciones emotivas con una ejecución instrumental potente. Fue grabado por Alonso Milano en Psicosound Studios (Maracay, Venezuela), junto a Carlos Armas en AMR Studios (Maracay, Venezuela), quien además se encargó de la mezcla y masterización. La producción musical estuvo en manos de la propia banda, mientras que la letra del tema principal fue escrita por Fer Strato, quien también asumió el rol de productor ejecutivo del proyecto.





El primer adelanto de este 2025 fue el single acompañado de su video “Cenizas En Mi Piel”, el cual obtuvo una gran recepción por parte de sus seguidores y medios de comunicación. Pueden disfrutarlo aquí:https://www.youtube.com/ watch?v=lgad78AUYqo





Para este showcase, Los Strato contarán con invitados especiales: Nueve Noventa (Caracas) y Adrik (Maracay). La fiesta continuará con la música de los DJ/Selector el Llanero Eléctrico y Kako Garofalo, quienes cerrarán la jornada con una descarga de beats y energía.





El evento es una producción de Psicosound Producciones, contando con los patrocinantes y aliados: Artemisa Producciones, Cresta Metalica Producciones, Rhyno Producer Life, Sauron Rock Tattoo, Armas Music Records “AMR”, Ilardo Audio Systems, Impresora Selecta, La Hamburguesería, Laboratorio Genomik, La Mansión De Luis, Rego, Tiendas Ferzahye y Fibex.





El single “Cenizas En Mi Piel” se encuentra disponible en las plataformas digitales y lo pueden escuchar aquí:

Spotify: https://open.spotify.com/ album/7GLxqXR6vjCxF2xINjMDu6? si=X3ezgwmKRDCmGhfq1d66Ow





Para conocer más de Los Strato pueden visitar:

Facebook: https://www.facebook.com/ losStrato

Twitter/X: https://x.com/LosStrato

Instagram: https://www.instagram.com/los. strato

Threads: https://www.threads.net/@los. strato

Pinterest: https://www.pinterest.com/ LosStrato

TikTok: https://www.tiktok.com/@los. strato

YouTube: https://www.youtube.com/@ losstratoTV

Linktree: https://linktr.ee/los.strato