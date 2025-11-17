Eddy Marcano abrirá la Semana Cultural Latinoamericana de Nueva York

Acompañado de Baden Goyo en el piano, Yilmer Vivas y Juan Diego Villalobos en la percusión

Prensa RP Comunicaciones

La Semana Cultural Latinoamericana de Nueva York (Latin American Cultural Week) es un evento que desde hace 20 años viene realizándose en la Gran Manzana, para celebrar la herencia cultural hispana de dicha ciudad. Son dos décadas siendo un referente para la comunidad latina, de los cuales, en los últimos 15 años ha estado presente de forma ininterrumpida con su música, un gran artista venezolano: el maestro Eddy Marcano. El orgullo de la Isla de Margarita, en esta edición 2025, tendrá el gran honor de abrir la programación de conciertos, que se extiende durante una semana. De esta forma los organizadores reconocen y premian tanto la fidelidad como el aporte que Marcano ha dejado en este importante evento.





Eddy Marcano, actuará en formato de cuarteto, acompañado nada menos que por el pianista Baden Goyo, residente de la ciudad de Nueva York, muy conocido en la movida del jazz latino neoyorquina, que además será el director musical. También participa Yilmer Vivas en la percusión, conocido por su trabajo como baterista del Cirque du Soleil, y el consagrado vibrafonista Juan Digo Villalobos, quien también tocará el bajo. El concierto de apertura tendrá lugar este 15 de noviembre, en la Iglesia de San Marcos a las 4:00 pm (hora local).





“Me siento muy honrado con esta invitación, para mi es un privilegio y un honor muy grande, abrir la programación de conciertos de un evento como la Semana Cultural Latinoamericana de Nueva York, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Vamos a interpretar un repertorio de fusión latina, interpretaremos desde milonga, tango, cumbia, festejo peruano, boleros de Puerto Rico y México, chourinho de Brasil y por supuesto que también muchos ritmos venezolanos como onda nueva, joropo, pasajes y valses entre otros”, explicó el maestro Eddy Marcano.





El consagrado violinista venezolano ha participado en las últimas 15 ediciones de manera consecutiva y son muchos los grandes momentos vividos en los escenarios de Nueva York. Entre las vivencias más especiales, Marcano señala “son muchas las satisfacciones durante todos estos años. En especial, me llenó de felicidad cuando llevé el espectáculo Viva Piazzolla, un evento que nació en Caracas dedicado al tango y que llevé a Nueva York siendo bien recibido, al igual que el Viva Aldemaro, también muy satisfactorio por ver cómo el público de la Gran Manzana recibía el género Onda Nueva”.





Una de las citas más importantes para la cultura latinoamericana que se realizan en la ciudad de Nueva York y en todo EEUU, es la Semana Cultural Latinoamericana, organizada por la fundación Pamar, creada en 1984 por la renombrada pianista uruguaya Polly Ferman, quien actualmente es su directora artística y que tiene como director ejecutivo a Raúl Orlando Edwards. La música tradicional venezolana siempre ha estado presente, ocupando un lugar especial principalmente gracias al maestro Eddy Marcano.









Para mayor información sobre el maestro Eddy Marcano:

Instagram: @eddymarcano

www.eddymarcano.com

Para contacto de entrevistas: Roberto Palmitesta 0412-9620981