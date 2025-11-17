 Eddy Marcano abrirá la Semana Cultural Latinoamericana de Nueva York - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

lunes, 17 de noviembre de 2025

Eddy Marcano abrirá la Semana Cultural Latinoamericana de Nueva York


 Acompañado de Baden Goyo en el piano, Yilmer Vivas y Juan Diego Villalobos en la percusión

 

Prensa RP Comunicaciones

 

La Semana Cultural Latinoamericana de Nueva York (Latin American Cultural Week) es un evento que desde hace 20 años viene realizándose en la Gran Manzana, para celebrar la herencia cultural hispana de dicha ciudad. Son dos décadas siendo un referente para la comunidad latina, de los cuales, en los últimos 15 años ha estado presente de forma ininterrumpida con su música, un gran artista venezolano: el maestro Eddy Marcano. El orgullo de la Isla de Margarita, en esta edición 2025, tendrá el gran honor de abrir la programación de conciertos, que se extiende durante una semana. De esta forma los organizadores reconocen y premian tanto la fidelidad como el aporte que Marcano ha dejado en este importante evento.


 

Eddy Marcano, actuará en formato de cuarteto, acompañado nada menos que por el pianista Baden Goyo, residente de la ciudad de Nueva York, muy conocido en la movida del jazz latino neoyorquina, que además será el director musical. También participa Yilmer Vivas en la percusión, conocido por su trabajo como baterista del Cirque du Soleil, y el consagrado vibrafonista Juan Digo Villalobos, quien también tocará el bajo. El concierto de apertura tendrá lugar este 15 de noviembre, en la Iglesia de San Marcos a las 4:00 pm (hora local).


 

“Me siento muy honrado con esta invitación, para mi es un privilegio y un honor muy grande, abrir la programación de conciertos de un evento como la Semana Cultural Latinoamericana de Nueva York, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Vamos a interpretar un repertorio de fusión latina, interpretaremos desde milonga, tango, cumbia, festejo peruano, boleros de Puerto Rico y México, chourinho de Brasil y por supuesto que también muchos ritmos venezolanos como onda nueva, joropo, pasajes y valses entre otros”, explicó el maestro Eddy Marcano.


 

El consagrado violinista venezolano ha participado en las últimas 15 ediciones de manera consecutiva y son muchos los grandes momentos vividos en los escenarios de Nueva York. Entre las vivencias más especiales, Marcano señala “son muchas las satisfacciones durante todos estos años. En especial, me llenó de felicidad cuando llevé el espectáculo Viva Piazzolla, un evento que nació en Caracas dedicado al tango y que llevé a Nueva York siendo bien recibido, al igual que el Viva Aldemaro, también muy satisfactorio por ver cómo el público de la Gran Manzana recibía el género Onda Nueva”.


 

Una de las citas más importantes para la cultura latinoamericana que se realizan en la ciudad de Nueva York y en todo EEUU, es la Semana Cultural Latinoamericana, organizada por la fundación Pamar, creada en 1984 por la renombrada pianista uruguaya Polly Ferman, quien actualmente es su directora artística y que tiene como director ejecutivo a Raúl Orlando Edwards. La música tradicional venezolana siempre ha estado presente, ocupando un lugar especial principalmente gracias al maestro Eddy Marcano.



Para mayor información sobre el maestro Eddy Marcano:

Instagram: @eddymarcano 

www.eddymarcano.com

Para contacto de entrevistas: Roberto Palmitesta 0412-9620981

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.