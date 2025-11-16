DRUBER CELEBRÓ 20 AÑOS DE CARRERA CON ESSENCE 20

Prensa. David Leal





El pasado 17 de octubre el reconocido salsero guaireño Druber, lanzó su nuevo disco titulado “Essence 20”, una recopilación de canciones producidas recientemente junto a otras que se grabaron con artistas antes de iniciar su carrera como solista. Recordemos que Druber es un exitoso compositor e interprete venezolano de salsa, nacido en La Guaira con residencia en Estados Unidos y ha tenido el honor de trabajar al lado de artistas, arreglistas y productores como Robert Vilera, Julio Antillano, Tonny Succar, Landy Mosqueda, Yambo Band entre otros, cuyas evidencias están reflejadas en la vibra tropical, los sonidos y la calidad que ofrece “Essence 20” una producción llena de salsa moderna, con sabor y viva.





“…Essence 20 no es solo un disco, es mi historia, mi sabor, mi esencia. Cada canción tiene un pedacito de mi alma”, así lo expresó Druber en sus redes sociales.





20 canciones con esencia y sabor que han marcado la trayectoria musical de Druber, entre las que destacan “El carretero” y “Disfruta la vida” junto a Robert Vilera, “Pa´l Bailador” y “Nuestro ayer” en colaboración con Julio Antillano y también “Hoy te prometo” y “te necesito tanto” con la orquesta Yambo Band; temas con la misma calidad de “Guitarra Mía” a dúo con el maestro Erick Franchesky y “Traigo Candela”. Es importante recordar que su anterior disco “Once:Once”; lanzado en 2024; fue presentado al Latín Grammy de ese año, sin duda una etapa de consolidación artística para este salsero guaireño y la cual fue inspiración para presentar “Essence 20”.





Druber Salazar ha trabajado sin descanso en su carrera musical por más de dos décadas y hoy celebra junto a su familia, seguidores y compañeros reuniendo estos 20 “tracks” en un solo sitio que lleva por título “Essence 20” o “Esencia 20”. Así mismo y como parte de esta celebración, Druber asistió a la entrega de los Latín Grammy 2025 en Las Vegas, donde seguramente en algunos años lo veremos triunfar y recibir tan importante premio por su estilo e identidad salsera.





“Essence 20” está disponible en todas las plataformas digitales. Sigue a Druber en sus redes sociales: @drubercantante.



