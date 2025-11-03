 EQS Música presenta “Dime? Se Acabo el Amor”, el nuevo sencillo de Jhonny Evidence, producido por DerekVinci - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

lunes, 3 de noviembre de 2025

EQS Música presenta “Dime? Se Acabo el Amor”, el nuevo sencillo de Jhonny Evidence, producido por DerekVinci

Prensa. Hector Alvarez


El bachatero dominicano Johnny Evidence vuelve a encender la escena tropical con su nuevo sencillo “Dime? Se Acabó el Amor”, una producción del reconocido DerekVinci, respaldada por la prestigiosa discográfica EQS Música.


 

Con su estilo inconfundible, Johnny Evidence presenta una bachata cargada de pasión, desahogo y el sabor tradicional dominicano. El tema combina letras profundas con un sonido clásico y moderno a la vez, logrando una conexión directa con quienes viven o han vivido una historia de amor que llega a su final. 

https://youtu.be/hBDQcDEC5dw?si=_XyWOBwxTYCNQIDW


 

“Dime? Se Acabó el Amor?” no es solo una canción, es una experiencia musical donde se siente el desgarro del alma y florecen los sentimientos más sinceros. Con esta propuesta, Johnny Evidence continúa construyendo su propio camino dentro del género, mostrando por qué su nombre suena cada vez más fuerte entre los amantes de la bachata.


 

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete conquistar corazones en cada rincón donde la bachata se sienta y se baile. 💔🎸

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.