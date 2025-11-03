EQS Música presenta “Dime? Se Acabo el Amor”, el nuevo sencillo de Jhonny Evidence, producido por DerekVinci

Prensa. Hector Alvarez





El bachatero dominicano Johnny Evidence vuelve a encender la escena tropical con su nuevo sencillo “Dime? Se Acabó el Amor”, una producción del reconocido DerekVinci, respaldada por la prestigiosa discográfica EQS Música.





Con su estilo inconfundible, Johnny Evidence presenta una bachata cargada de pasión, desahogo y el sabor tradicional dominicano. El tema combina letras profundas con un sonido clásico y moderno a la vez, logrando una conexión directa con quienes viven o han vivido una historia de amor que llega a su final.

https://youtu.be/hBDQcDEC5dw? si=_XyWOBwxTYCNQIDW





“Dime? Se Acabó el Amor?” no es solo una canción, es una experiencia musical donde se siente el desgarro del alma y florecen los sentimientos más sinceros. Con esta propuesta, Johnny Evidence continúa construyendo su propio camino dentro del género, mostrando por qué su nombre suena cada vez más fuerte entre los amantes de la bachata.





La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete conquistar corazones en cada rincón donde la bachata se sienta y se baile.