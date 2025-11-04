Carlos Medina expone “Geometría invisible” su primera individual en Bogotá

En una de las paredes de la galería Alonso Garcés, ubicada en la Carrera 5 #26B-92, de la ciudad de Bogotá, hay impresa una frase del artista venezolano Carlos Medina (Barquisimeto, estado Lara, 1953): “El espacio habla”. El enunciado resume perfectamente el sentido de la creación de este escultor que ha dejado una impronta visual permanente en el paisaje caraqueño con las monumentales gotas de agua que parecen caer en plena autopista Francisco Fajardo, frente al CCCT, y que forman el conjunto escultórico Fragmento de la lluvia en Caracas.





En la galería bogotana, Medina hace visible lo invisible a través de obras que expresan las preocupaciones volumétricas del artista, así como su exploración del espacio. De esta manera, el público ha podido apreciar diferentes cuerpos de trabajo del escultor: los Neutrinos como protagonistas, aunque también sorprende con una sala completamente blanca de sus Superficies, además de un Fragmento de lluvia que conecta ambos espacios.





Utilizando materiales ligeros como nylon, esferas de celulosa y cuerdas elásticas, construye la intervención espacial Neutrinos desde el sol, que ocupa casi la totalidad de la gran sala de Alonso Garcés Galería. Los elementos se disponen como notas de una partitura silenciosa, trazando un orden preciso y una musicalidad constante que resuena en el espacio. Las esferas, sostenidas en un equilibrio sutil, parecen desafiar la gravedad y sumergen al espectador en un universo flotante…”.





Igualmente se destaca que en Neutrinos espaciales, que recientemente mostró el artista en la exposición Particules Essentielles, presentada en la Galería Wagner, de París, “Medina lleva al límite su investigación sobre la relación entre materia, vacío y percepción. Por otra parte, “en las últimas dos décadas, su obra se ha enfocado en intervenir los espacios con elementos suspendidos que abandonan los soportes tradicionales para integrar luz, sombra y espacio-tiempo. Hoy, su investigación se concentra en lo que él mismo define como ‘la interpretación esencial e imperceptible de la naturaleza y el universo’”, se reseña en la página web de la galería Alonso Garcés (www.alonsogarcesgaleria.com).





Geometría invisible, que estará abierta al público hasta el 31 de octubre, forma parte de la intensa actividad expositiva que Carlos Medina ha realizado con motivo de cumplir 50 años de trayectoria artística, la cual se inició en 1975 cuando, recién egresado de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas de Caracas, Sofía Ímber lo invitó a realizar su primera exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, y que desde entonces ha sumado a instituciones como la legendaria galería Denise René, de París, y la galería de arte Ascaso, en sus sedes de Caracas y Miami, entre muchas otras.



