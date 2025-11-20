Foton Venezuela recibe galardón internacional: “Mercado destacado en Servicios y repuestos 2025”

La marca en Venezuela está alineada a la estrategia global de Foton Internacional, la primera marca en China, reconocida por soluciones innovadoras de movilidad con tecnología de punta y sostenibilidad.

Prensa. Cristina Chillida





En el marco de la “Conferencia de Socios Globales 2026”, celebrada la semana pasada en Pekín, China, la empresa Foton Venezuela se destacó entre los representantes exclusivos de la marca, al recibir el premio: “Mercado destacado en Servicios y repuestos 2025”. Es un reconocimiento especial al trabajo que se ha venido realizando en el país, en temas tan vitales para la industria como el servicio postventa y la garantía de accesibilidad a todos los repuestos originales. Su amplia gama de vehículos incluye: pickups, vans, camiones ligeros, medianos, pesados y soluciones de transporte integrales.





La “Conferencia de Socios Globales 2026” -que reunió a más de 1.800 asistentes- es un evento que marca la pauta en la industria automotriz asiática. En su desarrollo temático tuvo como objetivos principales: alinear la estrategia global de la marca, impulsar la innovación en nuevas soluciones de movilidad y reconocer la contribución de sus socios en cada mercado donde Fotón está presente. Bajo la nueva promesa de marca "Drive To Great", la compañía busca impulsar la industria con tecnología de vanguardia y consolidarse como una empresa de vehículos comerciales de clase mundial.





Por Venezuela, asistió una nutrida delegación encabezada por César Peraza, socio fundador y director principal de APB Group y Zyu Rigal, directora de la división automotriz de APB Group, quienes viajaron a Pekin con el compromiso de traer al país toda la información de vanguardia de primera mano e implementarla en el negocio local. El grupo conoció in situ el futuro de la movilidad en transporte, avalados por pruebas de manejo en pista, conferencias especializadas y visitas técnicas a la planta donde se ensamblan todos los vehículos Fotón.





César Peraza relata la experiencia: “Participar en la Conferencia de Socios Globales 2026 ha sido una experiencia enriquecedora para todo el equipo, que se trasladará a la operación en Venezuela, reafirmando nuestro compromiso con la vanguardia y tecnología de punta en el país. Hemos visto, en primera fila, la última generación de vehículos, la innovación tecnológica de la marca y sus adelantos en sostenibilidad”.





En paralelo, Rigal afirma “nos sentimos más que orgullosos de recibir el galardón como “Mercado destacado en Servicios y repuestos 2025”, es un honor y una ratificación al trabajo planificado que hemos venido desarrollando en el área de repuestos y servicio postventa y toda nuestra empresa. Siempre pensamos en la excelencia, en el mercado y en un cliente satisfecho que encuentre solución inmediata a sus necesidades, en nuestra red de 10 concesionarios y 2 puntos de venta. Hoy contamos con el stock más grande de repuestos originales garantizados en Venezuela. Agradecemos a los clientes que han confiado en nosotros”.





Foton Venezuela, desde su apertura hace 4 años, se ha enfocado en una cartera de productos acorde a las necesidades locales, ampliación de la red de distribución y respuesta inmediata y sostenible en el servicio, más allá de la venta. Todo, en sintonía con Fotón Internacional que en su comunicado de bienvenida a la “Conferencia de Socios Globales 2026” indicó: “Su presencia es un poderoso testimonio de la solidez de nuestra red global y de la confianza y amistad que hemos cultivado juntos con el tiempo”. La empresa Foton arribó este año a su 29 aniversario, con presencia en 110 países y sólida posición como como una de las marcas líderes en movilidad y transporte a nivel mundial.



