Lo que debes saber sobre la apendicitis y su tratamiento quirúrgico

La apendicitis es una de las emergencias quirúrgicas más frecuentes. El abordaje laparoscópico permite tratarla con precisión, reducir el dolor posoperatorio y acelerar la recuperación, evitando complicaciones graves como perforación, peritonitis o abscesos. Consultar a tiempo puede salvar vidas.





Prensa. Leonisia Cusati

El dolor abdominal intenso, súbito y persistente no siempre es algo que pueda esperar. En muchos casos, puede tratarse de una apendicitis aguda, una inflamación del apéndice que requiere atención médica inmediata. “Cuando se obstruye por cualquier causa, las bacterias se multiplican y el apéndice puede llegar a perforarse. Eso lo convierte en una urgencia médica, porque puede generar una peritonitis”, explica el Dr. Wartan Keklikian, cirujano general con amplia experiencia en cirugía laparoscópica.

Los síntomas suelen aparecer de forma progresiva: dolor en la parte baja derecha del abdomen, fiebre, náuseas, pérdida de apetito e incluso diarrea. El diagnóstico lo confirma siempre un cirujano, tras el examen físico y estudios complementarios. “Se ven los marcadores de infección en laboratorio y, si hay dudas, se recurre a ecografía o tomografía con contraste endovenoso”, señala Keklikian.

¿Por qué la apendicitis no puede esperar?

La apendicitis no es un dolor pasajero ni se resuelve sola. Si el apéndice se inflama y no se extrae a tiempo, puede romperse y liberar contenido infeccioso en la cavidad abdominal.

“Puede haber una complicación llamada ‘plastrón apendicular’, que daría lugar a obstrucción intestinal, absceso, fístulas, el paciente puede inclusive tener heces en el abdomen o hacia la piel. Si no se opera a tiempo, se puede complicar de muchas maneras e inclusive puede morir”, advierte el especialista. “Por eso es clave consultar apenas aparecen los síntomas. El tiempo juega en contra.”

Laparoscopía: menos dolor, más precisión

La solución quirúrgica más segura y eficaz hoy en día es la apendicectomía laparoscópica, una técnica que ha transformado el abordaje de esta urgencia. “Consiste en extraer el apéndice a través de tres pequeñas incisiones, utilizando una cámara y pinzas especiales. La diferencia con la técnica abierta es notable: el paciente tiene menos dolor, menor riesgo de infección, mejor estética y una recuperación más rápida”, afirma el Dr. Keklikian.

Además de las ventajas estéticas y funcionales, la laparoscopía permite observar en detalle toda la cavidad abdominal. “Eso nos da la posibilidad de descubrir si hay algo más que requiera intervención inmediata”, añade.

Recuperación y mensaje final

El postoperatorio suele ser breve. “Al día siguiente los pacientes están perfectos. Solo deben tomar antibióticos si están indicados y evitar esfuerzos físicos importantes durante los dos primeros meses”, comenta el Dr. Keklikian.





El especialista recuerda un caso reciente: un adolescente que tardó varios días en acudir al médico y llegó con peritonitis avanzada. “Inicialmente no quería operarse, pero finalmente lo convencimos. Dos días después estaba en su casa, perfecto. La técnica es súper segura”, relata.

Su mensaje es definitivo: “Ante un dolor abdominal persistente, no hay que esperar. Consultar a tiempo puede evitar complicaciones y salvar vidas, gracias a un tratamiento seguro, eficaz y de mínima invasión”.

Para más información, visita las cuentas del Dr. Wartan Keklikian en Instagram: @drwartan y @cirujanolaparoscopico