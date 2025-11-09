 Nueva vía en servicio para solicitar nacionalidad europea abre las puertas a más familias a fin de obtener el anhelado pasaporte de la Unión Europea - SenderosdeApure.Net

domingo, 9 de noviembre de 2025

Nueva vía en servicio para solicitar nacionalidad europea abre las puertas a más familias a fin de obtener el anhelado pasaporte de la Unión Europea

El interés por adquirir una nacionalidad europea continúa en aumento, impulsado tanto por motivos de movilidad internacional como por el deseo de mantener vínculos con las raíces familiares.

 

Prensa. Carolina Fuenmayor.


En este contexto, Sefar Universal ha desarrollado y perfeccionado el “Derecho Genealogista”, una nueva ciencia jurídica basada en su experiencia con los miles de casos avalados por la Comunidad Israelita de Lisboa (CIL), la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y aprobados por los tribunales europeos, abriendo oportunidades para que un mayor número de familias pueda acceder al tan anhelado pasaporte de la Unión Europea.

 

La obtención de nacionalidades —ya sea española, italiana o portuguesa— requiere un conocimiento profundo en genealogía, historia y derecho, disciplinas del “Derecho Genealogista” que permiten verificar la documentación necesaria, investigar y acreditar linajes y dar validez legal a cada solicitud. La labor de sus especialistas en estas áreas resulta fundamental para ordenar archivos, interpretar escrituras antiguas y certificar con acierto la información que respalda cada petición. 

 

Actualmente existen tres países que facilitan la oportunidad de acceder a la nacionalidad europea por derecho de sangre: España, Italia y Portugal. 

 

En este escenario, Sefar Universal –firma jurídica global pionera en Derecho Genealogista–ha consolidado un modelo de trabajo que combina experiencia multidisciplinaria y presencia internacional. Subraya su presidente, el Dr. Crisanto Bello: “En Sefar hemos desarrollado un modelo de trabajo que integra historia, genealogía, paleografía y derecho para dar soluciones personalizadas a cada familia”.

 

Con esta iniciativa, Sefar Universal reafirma su compromiso de proteger los derechos fundamentales de los descendientes y de recuperar la identidad histórica de cada familia, para convertirlos en ciudadanos europeos. Su labor no solo busca facilitar el acceso a la nacionalidad europea, sino también garantizar que cada ciudadano pueda ejercer el derecho que le corresponde por origen, memoria y herencia. Desde esta convicción, la firma continúa trabajando a fin de que más personas puedan reconectar con sus raíces y hacer valer, con justicia y dignidad, el legado que les pertenece.


Los interesados en iniciar sus procesos pueden consultar información adicional y realizar solicitudes a través de la página web www.sefaruniversal.com o seguir las actualizaciones en la cuenta oficial de Instagram @sefaruniversal.

Eduardo Galindo Producciones.
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

