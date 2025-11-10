Jhon Menez presenta “Lupita” junto a El Prowa y Pichardito, el nuevo sonido de la música cubana

Prensa. HA Comunicaciones Agency

El artista cubano Jhon Menez regresa con fuerza y estilo renovado para presentar su más reciente sencillo “Lupita”, en colaboración con El Prowa y Pichardito. Esta propuesta marca una nueva etapa en su carrera y consolida su posición dentro del género reparto, el movimiento urbano que está revolucionando la escena musical cubana. Con una imagen repotenciada y un sonido fresco, “Lupita” encarna la esencia del sonido urbano cubano, música de calle, ritmo vibrante y un alto flow que refleja la autenticidad y la evolución de la música cubana. La canción destaca por su fusión de sonidos urbanos con raíces tradicionales, ofreciendo una experiencia auditiva moderna y llena de identidad.



https://www.youtube.com/watch? v=da7GbUte4t4

Desde muy temprana edad, Jhon Menez ha mostrado una dedicación absoluta a la música, convirtiéndose en una figura destacada dentro del panorama artístico de la isla y fuera de ella. Su evolución musical ha sido constante, demostrando madurez, versatilidad y un compromiso inquebrantable con su arte. Bajo el respaldo de la discográfica Canadiense, Farandula Records, que ha acompañado de cerca su desarrollo profesional, Jhon Menez ha logrado llevar su música más allá de las fronteras cubanas. Sus temas han resonado en diferentes países de América y Europa, abriendo paso a una nueva generación de artistas latinos con una innovación sonora.





Con “Lupita”, Jhon Menez, El Prowa y Pichardito invitan a disfrutar de una propuesta que promete conquistar las pistas y dejar huella en la nueva ola del reparto cubano.