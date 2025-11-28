Ozita Muzik domina la escena urbana y es elegida por celebridades para musicalizar sus redes

Prensa. HA Comunicaciones Agency

La escena urbana argentina vive una nueva revolución sonora de la mano de Ozita Muzik, la artista que en tiempo récord se convirtió en una de las figuras más singulares, magnéticas y comentadas del momento. Con su estética enigmática "cabeza de osita, presencia escénica poderosa y un estilo visual inconfundible", Ozita no solo capturó la atención del público, sino también la de numerosas celebridades que ya musicalizan sus contenidos con sus canciones.





Su más reciente lanzamiento, “La One”, continúa escalando con fuerza en plataformas digitales, consolidándose como un himno de empoderamiento, actitud y autenticidad femenina. Con beats contundentes y un sello propio que fusiona la esencia del pop urbano con tintes experimentales, la artista construyó una identidad que trasciende lo musical para transformarse en un fenómeno cultural.





El impacto de Ozita Muzik no pasó desapercibido en el mundo del entretenimiento: figuras de la televisión, influencers de alto perfil y personalidades del espectáculo eligen sus temas para ambientar videos, campañas y acciones en redes sociales, en el caso de la vedette y conductora Moria Casan quien hace alusión a sus promociones en redes con la canción "La One" de Ozita Muzik, reforzando su presencia como referente del sonido nuevo y distintivo que hoy marca tendencia en Argentina.





Con una lista creciente de canciones pegadizas, bailables y cargadas de mensajes de fortaleza femenina, Ozita continúa expandiendo su universo artístico y consolidándose como la revelación urbana del año. Su ascenso es imparable y cada lanzamiento confirma que su propuesta llegó para quedarse.





Para seguir su recorrido y descubrir sus próximos estrenos: @ozitamuzik