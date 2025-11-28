 Ozita Muzik domina la escena urbana y es elegida por celebridades para musicalizar sus redes - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

viernes, 28 de noviembre de 2025

Ozita Muzik domina la escena urbana y es elegida por celebridades para musicalizar sus redes

Prensa. HA Comunicaciones Agency

La escena urbana argentina vive una nueva revolución sonora de la mano de Ozita Muzik, la artista que en tiempo récord se convirtió en una de las figuras más singulares, magnéticas y comentadas del momento. Con su estética enigmática "cabeza de osita, presencia escénica poderosa y un estilo visual inconfundible", Ozita no solo capturó la atención del público, sino también la de numerosas celebridades que ya musicalizan sus contenidos con sus canciones.


Su más reciente lanzamiento, “La One”, continúa escalando con fuerza en plataformas digitales, consolidándose como un himno de empoderamiento, actitud y autenticidad femenina. Con beats contundentes y un sello propio que fusiona la esencia del pop urbano con tintes experimentales, la artista construyó una identidad que trasciende lo musical para transformarse en un fenómeno cultural.



El impacto de Ozita Muzik no pasó desapercibido en el mundo del entretenimiento: figuras de la televisión, influencers de alto perfil y personalidades del espectáculo eligen sus temas para ambientar videos, campañas y acciones en redes sociales, en el caso de la vedette y conductora Moria Casan quien hace alusión a sus promociones en redes con la canción "La One" de Ozita Muzik, reforzando su presencia como referente del sonido nuevo y distintivo que hoy marca tendencia en Argentina.


Con una lista creciente de canciones pegadizas, bailables y cargadas de mensajes de fortaleza femenina, Ozita continúa expandiendo su universo artístico y consolidándose como la revelación urbana del año. Su ascenso es imparable y cada lanzamiento confirma que su propuesta llegó para quedarse.


Para seguir su recorrido y descubrir sus próximos estrenos: @ozitamuzik

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.