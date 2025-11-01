Tres años de innovación médica en Venezuela

BTL Medical celebra tres años de presencia en el país, tras su regreso en 2022. La firma ha logrado instalar equipos de alta tecnología en clínicas y centros especializados, transformando la rehabilitación, la medicina estética y el manejo del dolor, con impacto directo en médicos y pacientes.





Prensa. Leonisia Cusati

La historia de BTL en Venezuela no ha sido lineal. La marca estuvo presente entre 2012 y 2017. Luego de una pausa regresó en 2022 de la mano de la fisioterapeuta Kenia Santana, quien asumió el reto de reconstruir desde cero. “Era una marca que estaba comenzando de nuevo, pero la traje con ciencia, tecnología y pasión, y desde entonces nos hemos convertido en líderes del mercado”, afirma.





En apenas tres años, BTL ha logrado instalarse en unidades de rehabilitación, cardiología y medicina estética. La receptividad ha sido amplia. “Los médicos quieren tener BTL, es el nivel más top de tecnología de avanzada. Además, nosotros lo hacemos muy accesible porque damos créditos sin intereses y a largo plazo”, explica Santana.





Tecnología que cambia la práctica clínica

El portafolio introducido en Venezuela es diverso y responde a necesidades concretas. Las Ondas de Choque Radial se han convertido en una herramienta experimental para pacientes con Parkinson, con mejoras notorias en movilidad y coordinación; además de ser aplicadas en lesiones musculoesqueléticas crónicas y dolorosas, como tendinitis, fascitis plantar, epicondilitis, bursitis, calcificaciones, osteoartritis y contracturas musculares.





Por otra parte, el sistema R‑Force, una caminadora anti gravitacional, permite reeducar la marcha en gravedad cero y acelerar la recuperación tras cirugías o lesiones deportivas. Asimismo, el Lymphastim ofrece un masaje que favorece la circulación y trata edemas crónicos, mientras que la Cama de Descompresión Vertebral y la BTL‑6000 Traction Therapy alivian el dolor lumbar y cervical mediante protocolos computarizados de tracción espinal.





En el ámbito de la salud íntima, la silla EMSella® ha abierto un espacio para tratar la incontinencia urinaria de manera no invasiva, fortaleciendo el piso pélvico en hombres y mujeres. Por su parte, la crioterapia BTL, que combina frío y compresión, se ha convertido en un recurso clave para el manejo del dolor oncológico y la inflamación aguda. A ello se suman tecnologías como la radiofrecuencia selectiva (TRT) y el Sistema Super Inductivo, que facilitan la consolidación de fracturas y reducen la espasticidad muscular. “Lo más importante es que todos estos sistemas proporcionan alivio del dolor al paciente. Hoy por hoy no hay que vivir con dolor”, subraya Santana.





Innovación para atletas y medicina preventiva

Los equipos también han abierto un espacio para la medicina preventiva y el alto rendimiento. Santana lo resume con claridad: “Puedes trabajar medicina preventiva sin tener ninguna lesión, para mejorar tu performance”. Desde corredores de maratón hasta lanzadores de béisbol, la tecnología BTL permite mejorar tiempos y rendimiento con menor esfuerzo, acelerando procesos fisiológicos naturales.





Centros pioneros en el país

La presencia de BTL se refleja en clínicas que han apostado por la innovación. FisioSalud 54 fue pionero en terapias experimentales para el Parkinson. Caracas Sports Clinic introdujo el R‑Force y el Lymphastim. CIMER se posicionó como centro internacional con crioterapia, radiofrecuencia selectiva y super inductivo. Oxigenarte se convirtió en referente en medicina regenerativa y manejo del dolor oncológico. Y The Women Care Center abrió camino con EMSella®, enfocada en la salud íntima femenina y masculina.





Crecimiento humano y proyección

El equipo de BTL en Venezuela pasó de una persona en 2022 a trece en la actualidad, con la meta de llegar a 23 en 2026. “Mientras algunos lloran, otros vendemos los pañuelos”, resume Santana, convencida de que la ciencia y la pasión son motores de desarrollo incluso en contextos difíciles. Tres años después de su regreso, BTL Medical se ha consolidado como un actor relevante en la salud venezolana. Sus tecnologías no solo han ampliado las opciones terapéuticas, también han devuelto movilidad, alivio y confianza a pacientes que antes vivían con dolor.

Para más información, visite @btlmedicalvenezuela, @btlesteticavenezuela.