Jheral y Héctor Nazza unen fuerzas en “Rosas de Verano” para encender la temporada

El artista colombiano Jheral, una de las voces más prometedoras de la nueva escena afro-latina con alto reconocimiento internacional, se une al talento colombiano, Héctor Nazza para presentar “Rosas de Verano”, una fusión energética de afrobeat y sonidos urbanos latinos que desprende frescura, flow y emoción.





Con una base rítmica contagiosa y letras llenas de juego y movimiento, “Rosas de Verano” captura la esencia de la conexión y la alegría compartida. Es una canción hecha para disfrutar, bailar y dejarse llevar por la vibra, ya sea en la pista, en una reunión o en cualquier momento del día.





“Rosas de Verano” combina una base afrobeat poderosa con melodías envolventes y una producción moderna. La química entre la voz suave y versátil de Jheral y la energía urbana de Héctor Nazza crea un contraste perfecto que da vida a un tema lleno de ritmo y sentimiento.





Desde los primeros compases, la canción transmite vitalidad. Las letras evocan imágenes de movimiento, conexión y libertad, mientras el coro deja una sensación que permanece mucho después de que la pista termina.

