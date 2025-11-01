 Jheral y Héctor Nazza unen fuerzas en “Rosas de Verano” para encender la temporada - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

sábado, 1 de noviembre de 2025

Jheral y Héctor Nazza unen fuerzas en “Rosas de Verano” para encender la temporada


 Prensa. HA Comunicaciones Agency.

El artista colombiano Jheral, una de las voces más prometedoras de la nueva escena afro-latina con alto reconocimiento internacional, se une al talento colombiano, Héctor Nazza para presentar “Rosas de Verano”, una fusión energética de afrobeat y sonidos urbanos latinos que desprende frescura, flow y emoción.


Con una base rítmica contagiosa y letras llenas de juego y movimiento, “Rosas de Verano” captura la esencia de la conexión y la alegría compartida. Es una canción hecha para disfrutar, bailar y dejarse llevar por la vibra, ya sea en la pista, en una reunión o en cualquier momento del día.


“Rosas de Verano” combina una base afrobeat poderosa con melodías envolventes y una producción moderna. La química entre la voz suave y versátil de Jheral y la energía urbana de Héctor Nazza crea un contraste perfecto que da vida a un tema lleno de ritmo y sentimiento.


Desde los primeros compases, la canción transmite vitalidad. Las letras evocan imágenes de movimiento, conexión y libertad, mientras el coro deja una sensación que permanece mucho después de que la pista termina.

https://youtu.be/R4A0K6leawo 

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.