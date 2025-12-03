La Herencia Italiana: una fuerza transformadora que inspira el futuro

Gran éxito del evento “Una mirada a través de ellas”.

El Salón Italia del Centro Italiano Venezolano A.C. de Caracas acogió, el pasado miércoles, el evento organizado por la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, “Herencia Italiana: una mirada a través de ellas”, en colaboración con Impact Hub Caracas, una celebración que superó todas las expectativas y destacó la excelencia femenina de origen italiano en Venezuela como símbolo de una fuerza transformadora en constante evolución.





La propuesta escénica, que fusionó teatro, música sinfónica y entrevistas, ofreció una perspectiva innovadora sobre cómo el legado italiano perdura en mujeres destacadas en educación, ciencia, cultura y emprendimiento. Para el Embajador de Italia, Giovanni Umberto De Vito, este homenaje significó "un recordatorio de las virtudes de nuestra identidad y nuestro bagaje cultural que, en esta realidad propicia, han logrado adaptarse y florecer con logros de excelencia". El concepto central miró hacia adelante con determinación, enfocándose en un patrimonio que se traduce en conocimiento, innovación, arte y compromiso social.





Educación, fortaleza y transformación



A través de las voces de sus protagonistas —como la actriz y directora Julie Restifo, la viróloga Esmeralda Vizzi, la vicerrectora de la USM Giselle Petricca, la historiadora Esther Mobilia, la directora del IESA Nunzia Auletta, la empresaria del calzado Giuseppina Arcuri, la vicepresidenta de Fedecámaras Tiziana Polesel, la psicóloga y educadora Diana Rosato, la experta en gastronomía Eglantina Di Mase y la maestra chocolatera María Fernanda Di Giacobbe—, se destacaron los valores que impulsan el progreso. El mensaje que resonó en el público fue claro: la educación es sinónimo de libertad y el cimiento del avance humano.





Los testimonios reafirmaron que la verdadera fortaleza nace del conocimiento, la constancia y el deseo de superación. Estas mujeres encarnan la convicción de que el estudio, la determinación y la pasión pueden transformar realidades, incluso en contextos complejos. Su compromiso con la formación, la creatividad y el sentido de comunidad refleja el motor detrás del cambio y el liderazgo.





Un homenaje con ritmo y emoción

La estructura escénica contó con un ensamble de cámara de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, dirigido por la maestra Elisa Vegas. La música, que acompañó el ritmo emocional de cada momento, añadió solemnidad y belleza, creando un diálogo entre la orquesta y el público. Este juego de luces, sonidos e imágenes se convirtió en una metáfora viva de la unión entre Italia y Venezuela en un mismo pulso estético y humano.





El evento se consolidó como una poderosa afirmación de la influencia inspiradora de Italia en la formación de nuevas generaciones. La proyección final cerró la noche con un mensaje contundente: “Herencia Italiana: el presente que construye el futuro”.





Profundizando en el legado de valores

El encuentro trascendió lo celebratorio para convertirse en un espejo donde la comunidad ítalo-descendiente pudo reconocerse. Las panelistas —agrupadas en los segmentos Educazione, Scienza e Ricerca; Spirito di Iniziativa, Impresa e Innovazione; y Arte y Cultura— detallaron cómo valores italianos como el profesionalismo, la determinación, la creatividad y la perseverancia influyeron en sus trayectorias. Invitadas como Julie Restifo, Diana Rosato y Eglantina Di Mase compartieron los desafíos y oportunidades de desarrollar sus carreras entre dos culturas, demostrando que la herencia italiana no solo dejó huella, sino que sigue inspirando excelencia y libertad a través de la creación.





La cultura del trabajo y la proyección al futuro



Se destacó el Spirito di Iniziativa que impulsa el emprendimiento y la innovación en Venezuela, representado por figuras como Giuseppina Arcuri y Tiziana Polesel. Junto a la profesora Nunzia Auletta, mostraron que el legado más valioso es el trabajo bien hecho y la convicción de que el conocimiento debe compartirse. El evento no buscó narrar una historia, sino proyectar los valores que guían el futuro: creer en un mañana posible es la forma más auténtica de honrar las raíces.





Un valor fundamental que resonó con gran fuerza en el Salón Italia fue la solidaridad y el profundo sentido de comunidad que ha caracterizado a la migración italiana en Venezuela. Este apoyo mutuo, la creación de redes y la transmisión de la cultura a través de la familia y el gremio, fueron esenciales para la resiliencia y el éxito de las primeras generaciones. El evento recordó que la fortaleza para la transformación social reside en la unidad, en el apoyo al prójimo y en la capacidad de construir juntos.





Agradecimientos

La realización de este evento fue posible gracias al invaluable apoyo de nuestros patrocinadores, quienes comparten la visión de promover la cultura, la excelencia y el trabajo bien hecho. Un agradecimiento especial a Euroamericana de Vinos, Doctor Construcción, los CóMITES, el CGIE y todas las instituciones del Sistema Paese que impulsaron la difusión de esta propuesta en Venezuela.





Los episodios de Herencia Italiana: una mirada a través de ellas pueden disfrutarse en el canal de YouTube del Instituto Italiano de Cultura de Caracas https://www.youtube.com/@ istitutoitalianodiculturadicar y a través de su cuenta de Instagram @iiccaracas, además de en las plataformas digitales de las instituciones que conforman el Sistema Paese en Venezuela.

Para mayor información se pueden visitar los sitios https://ambcaracas.esteri.it/ o http://iiccaracas.esterit.it. También pueden conectarse a las cuentas de Twitter @ItalyinVEN y @IICCaracas, Instagram @iiccaracas, Facebook IICCaracas y YouTube @AmbasciatadItaliaCaracas.