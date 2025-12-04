 Vinny Rivera X DerekVinci "Suave y Lento" new Bachata - SenderosdeApure.Net

Vinny Rivera X DerekVinci "Suave y Lento" new Bachata

La disquera EQS Música anuncia con orgullo el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Suave y Lento (Bachata Version)”, interpretado por Vinny Rivera y producido por DerekVinci.

Prensa. EQS Musica - #1 in Bachata


“Suave y Lento” representa la fusión perfecta entre la esencia tradicional de la bachata y una sensibilidad moderna, característica del sonido que distingue a EQS Música. Con una producción cuidada, melodías envolventes y una interpretación emotiva de Vinny Rivera, el sencillo invita al romanticismo y promete convertirse en un favorito tanto para quienes aman bailar bachata como para quienes buscan canciones para escuchar con el corazón abierto.



“Suave y Lento” no es solo una canción, es una invitación a sentir, a recordar amores, a soñar. Su ritmo suave y sensual, junto a una letra que explora el deseo, la entrega y la melancolía, está pensado para quienes viven la bachata desde el alma. EQS Música espera que este tema cruce fronteras, se escuche en salas, pistas de baile, radios, playlists y corazones.



El sencillo ya está disponible en todas las plataformas de streaming bajo el sello EQS Música. Se recomienda compartir, contar la historia detrás de la canción, y dejarse llevar por su ritmo: “Suave y Lento” llegó para quedarse.


 

 

Entrevistas comunicarse con:

EQS Música
Héctor Álvarez - halvarez@eqsmusica.com

www.eqsmusica.com

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

