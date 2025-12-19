¡La Navidad ya llegó! EQS Música celebra la temporada con su álbum Bachata Navideña

Prensa. EQS Musica

Con la llegada oficial de la Navidad, EQS Música invita al público a sumergirse en el espíritu festivo con su álbum: “Bachata Navideña”, un álbum que combina la calidez de los ritmos latinos con las melodías más emblemáticas de la temporada. Disponible en todas las plataformas digitales, este proyecto promete convertirse en la banda sonora de las celebraciones decembrinas fue producido por DerekVinci.

EQS Música consolida una vez más su liderazgo como una de las discográficas más influyentes de América y parte de Europa.

Reune a un selecto grupo de artistas de renombre internacional para ofrecer una propuesta fresca, alegre y totalmente innovadora en el género de la bachata.

“Bachata Navideña” presenta una mezcla irresistible de temas originales y versiones reinventadas de clásicos navideños. Cada canción ha sido transformada con el característico sabor de la bachata, creando un sonido moderno que respeta la tradición y a la vez invita al baile, la nostalgia y la celebración.

El álbum cuenta con la participación de artistas destacados como Tony Lozano, Ronny Mercedes, Vinny Rivera, Johandy y Jhonny Evidence, todos acompañados por las inconfundibles producciones de DerekVinci y arreglos especiales que elevan cada interpretación.