jueves, 18 de diciembre de 2025

La fuerza de la diversidad: un camino común hacia el progreso


Prensa. Patricia Aloy 

 La Embajada de Italia en Venezuela se une con profundo compromiso a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. Su propósito es reafirmar la promoción de los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo.

 
En 2025, la comunidad internacional centra su atención en el lema “Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social”. En este marco, nos unimos para destacar la importancia de construir una sociedad donde se abracen las diferencias y la inclusión sea la base de nuestra convivencia. En consonancia con los valores de la Unión Europea, la Embajada de Italia expresa su apoyo al evento “Capacidades sin límites”, organizado por la Delegación de la Unión Europea. Se celebrará el domingo 7 de diciembre, de 9:00 a.m. a 1:30 p.m., en la Plaza Cubierta de la UCV.
 
El Embajador de Italia en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, destacó que: “Italia reafirma su pleno apego a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y entendiendo que la inclusión plena es el pilar que sostiene la dignidad humana y la calidad de una sociedad moderna. Nuestro compromiso es trabajar de forma coordinada para asegurar que el progreso social sea un derecho tangible para todos”.
Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

