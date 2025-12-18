La fuerza de la diversidad: un camino común hacia el progreso



Prensa. Patricia Aloy

La Embajada de Italia en Venezuela se une con profundo compromiso a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. Su propósito es reafirmar la promoción de los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo.

En 2025, la comunidad internacional centra su atención en el lema “Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social”. En este marco, nos unimos para destacar la importancia de construir una sociedad donde se abracen las diferencias y la inclusión sea la base de nuestra convivencia. En consonancia con los valores de la Unión Europea, la Embajada de Italia expresa su apoyo al evento “Capacidades sin límites”, organizado por la Delegación de la Unión Europea. Se celebrará el domingo 7 de diciembre, de 9:00 a.m. a 1:30 p.m., en la Plaza Cubierta de la UCV.