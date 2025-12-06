 VICTOR REQUENA "EL CHAMO DE ORO" MUSICA NUEVA - SenderosdeApure.Net

sábado, 6 de diciembre de 2025

VICTOR REQUENA "EL CHAMO DE ORO" MUSICA NUEVA


 En una escena musical donde reinventarse parece más un acto de supervivencia que una elección, Víctor Requena, mejor conocido como “El Chamo de Oro”, ha convertido cada giro de su carrera en una victoria. Nacido un 2 de abril en Barcelona, estado Anzoátegui, este venezolano de esencia oriental lleva en la sangre un pulso rítmico que se manifestó desde niño, cuando descubrió en la percusión su primer lenguaje artístico. Golpe a golpe, tambor a tambor, moldeó una sensibilidad que más tarde se transformaría en voz, melodía y, finalmente, legado.

Su trayectoria musical comenzó dentro de la salsa, donde destacó por su energía, su carisma innato y una voz capaz de encender cualquier escenario. Pero su historia no se quedó en un solo género: impulsado por sus raíces, Requena se adentró también en la música llanera, explorando sus códigos, su emocionalidad y esa profundidad que la convierte en una de las expresiones más auténticas de Venezuela.


Hoy, tras recorrer ambos mundos, Víctor Requena vive un poderoso regreso a la salsa, pero lo hace sin olvidar sus raíces. En medio de esta nueva etapa, el artista rinde un homenaje directo al folclore venezolano al versionar un tema icónico de la música llanera: “Señora Soledad”, obra del reconocido compositor Henry Contreras. La canción, considerada un clásico de enorme peso cultural, llega ahora a una nueva generación en la voz de “El Chamo de Oro”, con la bendición del propio autor y de sus anteriores intérpretes, quienes celebran esta reinterpretación como un puente entre lo tradicional y lo contemporáneo.bEl resultado es una propuesta que respeta la esencia del tema original, pero que lleva el sello interpretativo de Requena: sentimiento, fuerza y una lectura actual para un público que está listo para redescubrirla.


Mientras tanto, Víctor continúa proyectándose a nivel internacional. Es en Perú donde el público lo bautizó oficialmente como “El Chamo de Oro”, título que se convirtió en una marca personal gracias a su brillo escénico, su cercanía y esa energía contagiosa que lo distingue. En pleno ascenso, el cantante se prepara para una gira por Latinoamérica, donde presentará tanto su retorno a la salsa como este homenaje al llano venezolano. Y, por supuesto, su grito inconfundible —ese que ya es parte de su identidad artística— seguirá acompañándolo: “¡Papaaaaaaaaá!”. Víctor Requena consolida así una carrera que abraza sus raíces, evoluciona sin miedo y celebra la música en todas sus formas. Y lo que viene, sin duda, promete oro puro.


Eduardo Galindo Producciones.
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

